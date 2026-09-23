Cosenza, inaugurato il nuovo Centro Dialisi

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Inaugurato a Cosenza in via degli Stadi il nuovo Centro Dialisi, la dotazione complessiva passa a 68 pazienti settimanali

COSENZA -Una risposta concreta alle istanze del territorio, un salto di qualità tecnologico e strutturale ma anche la consapevolezza che la strada da percorrere per la sanità calabrese è ancora lunga. Si inaugura sotto il segno della svolta assistenziale, ma accompagnato da richieste di attenzione generale, il nuovo Centro Dialisi dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in Via Degli Stadi. Una struttura d’eccellenza che porta la dotazione complessiva a 68 pazienti settimanali trattabili rispetto ai 40 garantiti dal vecchio presidio di piazza Amendola, integrando anche la dialisi peritoneale e il progetto di “Green Dialysis” per l’autoproduzione dei concentrati e l’azzeramento dei rifiuti plastici da trasporto.

LE PAROLE DI DE SALAZAR

«Si tratta di un centro eccezionale – ha dichiarato De Salazar – che mancava e che ci veniva chiesto a gran voce dai malati e dalle associazioni. Questa struttura concretizza il progetto di integrazione tra ospedale e territorio: decentrare i posti dialisi qui significa poter dedicare l’ospedale in modo ancora maggiore alle cure ad alta complessità. Si inserisce in un disegno unitario che pochi mesi fa ci ha visto inaugurare il reparto di Nefrologia dell’ospedale dell’Annunziata. Le aziende si parlano e i pazienti ne guadagnano».

Il commissario straordinario dell’Asp che a breve lascerà l’incarico e ritornerà a dirigere esclusivamente l’azienda ospedaliera, ha sottolineato l’importanza della sinergia istituzionale. «Il senso della sanità – ha aggiunto il Dg – non è più quello ospedaliero-centrico, ma della rete sanitaria. Il solco è stato tracciato con le case e gli ospedali di comunità e non si torna indietro; chi vuole farlo sarebbe antistorico».

Facendo un bilancio dell’attività svolta, De Salazar ha ricordato l’apertura di nuovi ambulatori a Cetraro, Castrovillari e i progetti futuri per la Sibaritide, evidenziando che l’attivazione del centro dialisi rientra nell’ambito del protocollo dell’Agenda Asp. «Abbiamo assunto più di 500 operatori – ha concluso – e sono fiducioso, c’è stata una svolta netta nella presa in carico della sanità a livello territoriale».

IL NUOVO PRESIDIO SANITARIO

Il presidio sanitario, che si avvale di una dotazione organica composta da tre dirigenti medici, una coordinatrice infermieristica, quindici infermieri e tre operatori socio-sanitari, rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di potenziamento dell’assistenza territoriale. «La capacità operativa – ha spiegato il dottor Antonio Nicoletti, coordinatore della Rete Emodialitica dell’Asp di Cosenza – sale a 68 pazienti a settimana, suddivisi tra i turni dei giorni pari e dispari, integrando anche la dialisi extracorporea e peritoneale. Un presidio all’avanguardia che guarda alla sostenibilità ambientale grazie al progetto di dialisi verde per l’autoproduzione in loco dei concentrati, eliminando così i flussi logistici dei bidoni di plastica e le relative criticità di smaltimento».

Un plauso misto a richieste di ulteriore impegno arriva però da Pasquale Scarmozzino, coordinatore nazionale dell’ANED (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto), il quale ha evidenziato come l’inaugurazione vada «nella direzione giusta», pur rimarcando che «rimangono – ha detto Scarmozzino – altri centri molto indietro in termini strutturali e di personale e serve un un potenziamento della prevenzione e una spinta decisiva sui trapianti».