1 minuto per la lettura

“Rotasani – Il tuo ambulatorio solidale”: a Rende visite specialistiche gratuite per chi non può permettersele.

Rende (COSENZA) – Nasce “RotaSani – Il tuo ambulatorio solidale”, progetto promosso dal Rotaract Club Rende con l’obiettivo di offrire visite mediche specialistiche gratuite a chi, per ragioni economiche, non può permettersi di sostenerne privatamente il costo. L’iniziativa si basa sulla disponibilità di medici volontari, che mettono gratuitamente a disposizione le proprie competenze professionali. L’ambulatorio ha sede presso il Centro Polispecialistico American Center, in via Gioacchino Rossini 1/B a Rende, i cui spazi sono stati gentilmente messi a disposizione dal dott. Vincent Giordano.

“ROTASANI – IL TUO AMBULATORIO SOLIDALE” A RENDE, LE SPECIALIZZAZIONI DISPONIBILI E LE MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Al momento sono disponibili visite specialistiche in angiologia, cardiologia, dermatologia, diabetologia, endocrinologia, ginecologia, nefrologia, odontoiatria, ortopedia e pediatria (neonatologia). L’elenco è in continuo aggiornamento e potrà ampliarsi in corso d’opera con l’adesione di nuovi professionisti. Le visite sono rivolte a chi non può permettersi visite specialistiche private e possono essere prenotate tramite il seguente modulo: https://forms.gle/vtVR8FLWfN7WR9pb6. Il progetto ha durata fino a maggio 2027. Con ROTASANI, il Rotaract Club Rende intende creare una rete di solidarietà tra professionisti e territorio, affinché le difficoltà economiche non rappresentino un ostacolo all’accesso alle cure.