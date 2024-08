Inciviltà in Sila, l'area picnic di Fossiata sommersa dai rifiuti

1 minuto per la lettura

Un’immagine vale più di mille parole: le foto scattate ai rifiuti nell’area picnic di Fossiata, nel Parco Nazionale in Sila, mostrano un esempio d’inciviltà.

Le foto che pubblichiamo sono state scattate la mattina del 26 agosto 2024 nell’area del parco nazionale della Sila, precisamente nell’area picnic in località Fossiata di Longobucco, in provincia di Cosenza.

Queste foto non hanno bisogno di molti commenti: l’inciviltà diffusa distrugge boschi e ambiente, e ne hai voglia di invocare rispetto e tutela!

Nell’area non ci sono cestini per la raccolta della spazzatura (il cui smaltimento è di competenza del comune di Longobucco, dove sorge l’area picnic) ma ciò non toglie alcuna responsabilità agli incivili turisti e visitatori.