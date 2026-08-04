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Forte scossa di terremoto nel Cosentino in provincia di Cosenza con magnitudo 3.5 e epicentro a Celico a pochi chilometri proprio da Cosenza

COSENZA – Forte scossa di terremoto nel Cosentino registrata dai sismografi dell’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa, la cui magnitudo è pari a 3.5, è stata nitidamente percepita dalla popolazione dell’hinterland di Cosenza e non solo. Il terremoto è avvenuto alle 15.05.03 ora italiana.

immediatamente scattate le verifiche su possibili danni a cose o ferimento di persone. L’epicentro del sisma definito tramite la triangolazione dei dati da parte dell’Ingv è nel territorio comunale di Celico