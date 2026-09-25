Cariati, sequestrato stabilimento balneare, 40 ombrelloni abusivi

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Stabilimento balneare abusivo a Cariati, nel cosentino, la Finanza sequestra 40 ombrelloni e manufatti. Denunciato il titolare per occupazione di demanio. I fatti risalgono al mese di agosto.

Blitz della Guardia di Finanza sulla costa cosentina. I militari del Reparto Aeronavale Calabria hanno denunciato il titolare di uno stabilimento balneare di Cariati per occupazione abusiva di demanio marittimo e realizzazione di opere senza autorizzazione.

STABILIMENTO E OMBRELLONI ABUSIVI, IL SEQUESTRO

Durante i controlli effettuati nel mese di agosto, gli uomini della Sezione Operativa Navale di Corigliano-Rossano hanno accertato l’occupazione illegale di circa 360 metri quadrati di area demaniale. Sulla superficie abusivamente occupata erano installati 40 ombrelloni e 80 lettini, per un valore complessivo di circa 15.000 euro.

Le attrezzature immediatamente sequestrate e l’area restituita alla libera fruizione dei bagnanti.

OPERE E MANUFATTI SENZA TITOLO AUTORIZZATIVO

Le indagini hanno portato alla luce anche la presenza di opere e manufatti realizzati senza i necessari titoli abilitativi. Tra questi, un deposito, un’area pavimentata in calcestruzzo e una pergola ombreggiante, insistenti su una superficie di 319,70 metri quadrati.

Anche queste strutture poste sotto sequestro. Il responsabile dello stabilimento denunciato all’Autorità Giudiziaria per le violazioni previste dall’articolo 1161 del Codice della Navigazione.

CONTROLLI SULLA COSTA CALABRESE

L’operazione si inserisce nel più ampio contesto dei controlli estivi sul demanio marittimo calabrese. Solo negli ultimi mesi, la Guardia di Finanza ha effettuato 656 controlli di polizia in mare, con particolare attenzione all’abusivismo balneare e alla tutela delle aree demaniali.

Nel corso delle verifiche sono state scoperte numerose irregolarità, con sanzioni amministrative superiori a 112mila euro e basi imponibili sottratte a tassazione per oltre 1 milione e 250mila euro.