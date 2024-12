Sila da sogno, tra neve e incanto è quasi sold out

2 minuti per la lettura

In Sila, la neve degli ultimi giorni ha catapultato sull’altopiano turisti e sciatori

COSENZA – Una Sila così non lo si vedeva da tempo: sold out in quasi tutte le strutture ricettive dell’altipiano, neve che con il suo fascino rimanda a fiabe e paesaggi nordici, amanti della montagna invernale che hanno preso d’assalto piste da sci e località silane, famiglie radunate accanto al camino acceso in attesa di brindare al nuovo anno. Ecco la Sila di questi giorni di fine 2024 ed inizio 2025: straripante di paesaggi coperti dal manto nevoso.



A Lorica impianti di risalita tutti operativi: seggiovia, cabinovia e skilift consentono di accedere comodamente alle varie aree sciistiche. Le piste sono in ottime condizioni, regolarmente battute. Sono aperte la pista di rientro (3000 metri), la Cavaliere (1200 metri) e le due varianti dell’Inferno (850 e 900 metri), tutte classificate come piste rosse, ideali per sciatori di livello intermedio e avanzato. Per chi preferisce attività alternative, il Fun-Park Monte è aperto con la pista per slittini. Rimane invece chiuso l’Anello Panoramico delle Vette, la suggestiva passeggiata in quota lungo la strada delle vette. A disposizione degli ospiti sono aperti i rifugi piazzale Cavaliere, monte Botte Donato e Cottage 1928. Sono tutti operativi e pronti a offrire ristoro con piatti tipici e bevande calde nella migliore tradizione dell’Altopiano. Infine, il Campo Scuola Valle è aperto.



Sold out anche nelle strutture alberghiere di Camigliatello Silano. Dove rimane aperta la pista sciistica di risalita tutti i giorni, mentre per quanto riguarda la parrocchia dei Santi Roberto e Biagio è in programma l’inaugurazione dell’evento dedicato a “Il Villaggio di Babbo Natale ed Epifania”.

L’obiettivo è quello di consentire ai bimbi di incontrarsi e divertirsi in un luogo suggestivo, trascorrendo del tempo insieme in attività ricreative e gratuite.

Saranno presenti anche i mercatini con prodotti realizzati a mano e tante altre iniziative per i più golosi, con giornate a tema. All’interno della chiesa dei Santi Roberto e Biagio è stata allestita una bellissima natività a grandezza naturale, Voluta dal parroco Raffaele Di Donna con il consiglio pastorale e la collaborazione dell’artista Francesca Altimari fino al sette gennaio con un programma ricco di iniziative rivolte ai più piccoli ma con uno sguardo anche ai grandi. Il villaggio di Babbo Natale continuerà fino al tre gennaio poi, ospite della casetta, anche la Befana che rimarrà fino al 7 gennaio. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Spezzano della Sila.



Non meno incantevole la Sila del versante crotonese. Villaggio Palumbo, situato nelle immediate vicinanze del lago Ampollino nel cuore della Calabria nel Parco Nazionale della Sila, con le sue attrezzature turistiche invernali: le piste artificiali di bob, gli impianti di risalita e il Palaghiaccio.