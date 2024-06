Incidente sulla Statale 107: perde il controllo della moto e sbalza sulla strada

1 minuto per la lettura

Incidente sulla statale 107, un uomo perde il controllo della moto a causa del cavalletto abbassato e viene sbalzato sulla strada. Intervenuto l’elisoccorso

Incidente sulla Statale 107 Silana Crotonese, un motociclista è balzato dalla sella della moto a bordo della quale viaggiava. La causa è il cavalletto rimasto abbassato che ha causato un effetto compasso al mezzo una volta messo in moto.

E’ successo nel pomeriggio di oggi 9 giugno 2024, sulla Silana Crotonese in direzione Cosenza. Secondo quanto ricostruito dai passanti, l’uomo avrebbe fatto una breve sosta al ciglio della strada per controllare la chiusura del bauletto. Una volta montato in sella però, a causa del cavalletto abbassato la moto avrebbe iniziato a roteare su se stessa, schiantandosi prima sul guardrail e poi sulla strada e sbalzando violentemente il conducente.

Immediatamente gli automobilisti in transito hanno avvisato i soccorsi che avrebbero raggiunto il luogo dell’incidente in 20 minuti circa. Nel frattempo pare che l’uomo – vigile ma con escoriazioni e dolori – abbia ricevuto i primi soccorsi da un medico che si trovava sul luogo dell’incidente.

Una volta giunti i soccorsi, un primo controllo dal personale del 118 per essere condotto poi al vicino elisoccorso – atterrato sulla Statale 107 nel frattempo chiusa al traffico – che lo ha trasportato in ospedale.