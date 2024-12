Treni, circolazione sospesa tra San Lucido e Castiglione Cosentino

1 minuto per la lettura

Linea Paola – Cosenza: circolazione dei treni sospesa tra San Lucido e Castiglione Cosentino dalle 12:20 del 7 dicembre 2024 per un guasto alla linea elettrica

E’ dalla tarda mattinata di oggi, 7 dicembre 2024, che si registrano disagi alla circolazione dei treni per un guasto alla linea elettrica che ha sospeso il traffico lungo il tratto San Lucido e Castiglione Cosentino. Sono attualmente ancora in corso (ore 17) interventi tecnici per ripristinare la situazione e per limitare i disagi sono state attivate corse sostitutive con bus tra Paola e Cosenza.

A subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso, in particolar modo i treni Intercity e Regionali.

I treni Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 200 minuti sono:

IC 558 Bari Centrale (7:03) – Reggio Calabria Centrale (15:05)

IC 564 Reggio Calabria Centrale (7:55) – Lecce (16:40)

Inoltre, il treno IC 566 Lecce (11:30) – Reggio Calabria Centrale (19:54) oggi è cancellato tra Sibari e Lamezia Terme Centrale. I passeggeri da Sibari possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Reggio Calabria Centrale.

Il treno IC 562 Reggio Calabria Centrale (12:06) – Bari Centrale (20:15) invece, oggi termina la corsa a Lamezia Terme Centrale. I passeggeri da Lamezia Terme Centrale possono proseguire con il treno IC 560 Reggio Calabria Centrale (15:10) – Roma Termini (22:39) fino a San Lucido Marina, dove troveranno ulteriore proseguimento con il treno IC 564 Reggio Calabria Centrale (7:55) – Lecce (16:40), che ne attende l’arrivo.

I passeggeri in partenza da Taranto e diretti a Gioia del Colle e Bari Centrale invece possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.