Salvo per miracolo a Scalea, finisce con l’auto in una scarpata

Scalea, un uomo è precipitato per una decina di metri in una scarpata, salvo pe miracolo grazie alla fitta vegetazione che ha frenato la caduta dell’auto

SCALEA (COSENZA) – Incidente a Scalea, finisce con la sua Panda in una scarpata in località Petrosa a Scalea, ed è salvo per miracolo: l’automobile fermata praticamente dalla vegetazione. Un volo di qualche decina di metri che poteva concludersi nella scogliera sottostante. Il fatto è avvenuto poco prima delle 16.00. L’automobilista, un uomo di Maierà, viaggiava in direzione nord con la sua Panda grigia.

Giunto nei pressi dello svincolo per la Petrosa, per cause in corso d’accertamento, avrebbe sbandato con il mezzo attraversando la statale e finendo nella scarpata sottostante che termina sugli scogli a mare, un volo di diversi metri. Il mezzo è fortunatamente planato sulla vegetazione fermando la corsa prima di raggiungere la scogliera. Sul posto si è recato un uomo che si trovava nella vicina pompa di benzina ed ha subito dato l’allarme. L’uomo è uscito illeso dalla Panda ed è riuscito a tornare sulla sede stradale. Sul posto, la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia locale di Scalea. I mezzi e gli uomini dell’Anas per ripristinare le protezioni. Una gru si occupa del recupero dell’automobile.