NTT Data, nuova sede a Cosenza per 500 posti

CINQUECENTO posti di lavoro, entro il 2025, nel nuovo Polo di Cosenza di NTT DATA, multinazionale giapponese che si occupa di system integration. Un ulteriore investimento in Italia che è stato annunciato a Tokyo, in occasione dell’evento “Invest in Italy: Where innovating is tradition”, a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), proprio sul tema dell’attrazione degli investimenti esteri, tenutosi nell’ambito del tour mondiale di Nave Amerigo Vespucci.

Per saperne di più su obiettivi e risorse e sull’importanza strategica del progetto previsto nella città dei Bruzi, ci siamo rivolti a Giorgio Scarpelli, senior Vip-Cto Europe & LatAm che ha svelato anche la realizzazione di un nuovo «building avveniristico a Cosenza che valorizzerà ancor di più l’area nei pressi del ponte di Calatrava».

Dottore Scarpelli, che tipi di attività si intendono implementare nel nuovo Polo Ntt data di Cosenza?

«Il polo di Cosenza è da sempre centrale per noi in termini di produzione, sviluppo, implementazione ed erogazione di soluzioni e servizi per i nostri clienti. È anche una delle primissime sedi con cui siamo stati presenti in Italia, e vogliamo ulteriormente rafforzarla aggiungendo un nuovo focus sull’Intelligenza Artificiale. Apriremo un nuovo Lab connesso al progetto “AI Metamorphosis”: si tratta di un vasto programma volto a un cambio di paradigma capace di abbracciare tutta l’organizzazione aziendale – dal modello organizzativo interno, ai modelli di business, all’offerta per i clienti – superando il mero concetto di riduzione di costi e concentrandosi sul miglioramento delle performance, esplorando possibilità non percorribili prima della diffusione dell’AI».

Giorgio Scarpelli, senior Vip-Cto Europe & LatAm

Quali sono le figure richieste?

«Prevediamo di occupare oltre 500 persone entro il 2025, ed è molto probabile che la domanda crescerà ancora negli anni, anche se i dettagli verranno definiti man mano che il nostro team si allargherà. Cerchiamo figure davvero trasversali: dai neolaureati agli esperti di consulenza IT, nella consapevolezza che un’azienda per crescere ha bisogno di competenze solide, ma anche di visioni innovative e fresche, che i giovani talenti possono apportare. Sviluppatori, data analyst, ingegneri informatici: anche orizzontalmente le competenze che ricerchiamo sono diverse, in linea con le tantissime aree in cui NTT DATA si sta specializzando negli ultimi anni».

E sulla sede?

«Sarà realizzato un building avveniristico completamente nuovo che si integrerà nel tessuto urbano di Cosenza. Questo sarà un valore aggiunto e credo che contribuirà ulteriormente allo sviluppo dell’area nei pressi del ponte di Calatrava. Sarà una struttura a servizio non solo di NTT DATA, ma di tutta la città»

Ripercorriamo brevemente la storia di NTT DATA a Cosenza.

«La nostra storia in questa regione è ormai più che decennale. Nel 2001 nasce una piccola startup, la VpTech, che nel giro di un paio di anni raggiunge i trenta dipendenti e si impone sul mercato della sicurezza informatica come una delle migliori sul territorio. Nel 2010, VpTech si fonde con Value Team, che nel 2011 entra nella galassia di NTT DATA. Da quel giorno, non abbiamo fatto altro che crescere, fino a diventare uno dei poli più importanti per NTT DATA nell’ambito della cybersicurezza, al pari di Tokyo e Palo Alto. Mi associo ai miei colleghi giapponesi che oggi hanno sottolineato come il Sud Italia sia un bacino ricco di talenti, in cui continuiamo a credere non solo noi italiani, ma tutta l’azienda».

Quali sono i punti di forza sperimentati nel corso di questa esperienza in Calabria?

«Sicuramente tra i punti di forza mi fa piacere sottolineare la grande competenza e professionalità che abbiamo trovato qui al Sud, instaurando un circolo virtuoso che ha permesso a tanti talenti di intraprendere una carriera significativa pur restando nella propria regione d’origine, e dimostrando così che è possibile trattenere talenti sul nostro territorio».