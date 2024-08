Rinnovabili, intesa tra Bcc Calabria Ulteriore e Fondazione Ensieme

1 minuto per la lettura

La Bcc della Calabria Ulteriore e la Fondazione Ensieme promuovono l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica. Finanziamenti agevolati per privati e imprese.

COSENZA- La Bcc della Calabria Ulteriore conferma ancora una volta il suo impegno per la transizione ecologica. Dopo aver sostenuto la nascita della prima Comunità Energetica Rinnovabile in Calabria, a San Nicola da Crissa, e aver siglato un importante protocollo d’intesa con lo Spin-off dell’Università della Calabria “Creta Energie Speciali Srl”, la banca ha siglato una nuova convenzione con la Fondazione Ensieme.

La convenzione sostiene progetti finalizzati alla produzione di energia rinnovabile, all’efficienza energetica, alla mobilità elettrica e anche condivisa (sharing).

L’accordo, firmato nei giorni scorsi, prevede quindi l’erogazione di finanziamenti agevolati per tutti gli associati della Fondazione, sia privati che imprese, destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Saranno, inoltre, messi a disposizione prodotti di conto corrente con condizioni vantaggiose per i privati, mentre le imprese potranno beneficiare di particolari offerte commerciali.

«Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con la Fondazione Ensieme», ha dichiarato il Presidente della BCC della Calabria Ulteriore Gregorio Ferrari. Una collaborazione che «rappresenta – evidenzia Ferrari- un passo significativo verso un futuro più sostenibile per le nostre comunità. La nostra Banca è da sempre impegnata nel promuovere iniziative che favoriscono lo sviluppo locale e la sostenibilità ambientale. Questa convenzione non solo sostiene la produzione di energia rinnovabile, ma rafforza anche il nostro impegno a creare valore – conclude- per i nostri soci e per tutto il territorio».