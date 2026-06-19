UNICAL VOICE – Palazzo dell’Innovazione: il nuovo hub a Rende

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Il Palazzo dell’Innovazione dell’Unical nasce negli spazi dell’ex CUD a Rende per creare un hub tra università, ricerca e imprese. Spazi condivisi e startup al centro del progetto.

All’Università della Calabria sta prendendo forma il Palazzo dell’Innovazione, che sorgerà negli spazi dell’ex CUD a Rende. Come si legge dal comunicato dello scorso 12 giugno, l’idea è quella di trasformare circa 5.000 metri quadrati in un hub dove università, ricerca e imprese possano ritrovarsi nello stesso luogo, non solo simbolicamente, ma fisicamente: uffici, spazi condivisi e servizi pensati per startup e aziende che vogliono lavorare a stretto contatto con il mondo accademico.

COME FUNZIONA UN HUB TECNOLOGICO

Il modello è quello già sperimentato in molte università europee: luoghi in cui studenti, ricercatori e imprese condividono non solo spazi ma anche problemi, linguaggi e obiettivi, accelerando la nascita di nuove tecnologie e progetti.

Dentro spazi di questo tipo non si “sta semplicemente accanto”: si lavora insieme. In genere, questi hub funzionano come vere e proprie officine di innovazione, dove si intrecciano attività molto pratiche — incubazione di startup, sviluppo di prototipi, laboratori congiunti tra ricercatori e imprese, workshop su tecnologie emergenti, incontri tra chi ha un’idea e chi può finanziarla o trasformarla in prodotto. È il classico ambiente in cui una ricerca universitaria può uscire dalle pagine di un paper e provare a diventare qualcosa di concreto.

DALLE PROMESSE AI FATTI CONCRETI

Il progetto si inserisce anche in una traiettoria già annunciata dalla governance dell’ateneo: il rettore Gianluigi Greco aveva infatti indicato tra gli obiettivi del suo mandato proprio il rafforzamento del trasferimento tecnologico e la costruzione di un’università più connessa con il mondo produttivo nel territorio. In questo senso, il Palazzo dell’Innovazione non è un’idea improvvisa, ma uno dei tasselli più visibili di quella promessa.

In questa fase l’ateneo ha avviato una manifestazione d’interesse (in scadenza a fine mese), cioè un passaggio preliminare che serve a capire quali aziende potrebbero voler entrare nello spazio e con quali progetti. Non si assegnano ancora gli ambienti: si misura, per così dire, il “traffico potenziale” dell’innovazione che potrebbe passare da lì.

TRA VANTAGGI E PAURE

Per gli studenti, l’impatto è soprattutto indiretto, ma potenzialmente significativo: più contatto con aziende e startup, possibilità di stage, tirocini e collaborazioni, e un’università che prova a uscire un po’ di più dalla sua dimensione teorica per entrare nei processi reali e pratici dell’innovazione. Resta però ancora tutto in una fase iniziale: molto dipenderà da chi sceglierà di partecipare davvero e da come questo spazio prenderà vita concreta.

Il nuovo Palazzo dell’Innovazione è ancora un progetto in costruzione, ma segna con chiarezza una direzione: quella di un ateneo che prova a trasformare la ricerca in qualcosa che non resti solo teoria, ma che entri dentro l’economia e il futuro del territorio.