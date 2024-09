Il calabrese Carmine Belfiore nuovo vicecapo vicario della Polizia

1 minuto per la lettura

Prestigioso incarico ai vertici della Polizia di Stato per il calabrese Carmine Belfiore che il Governo Meloni nomina vice capo della Polizia

Il governo guidato da Giorgia Meloni cambia i vertici di alcune questure ma anche della Polizia. In particolare il Questore di Roma Carmine Belfiore, calabrese di 63 anni, lascia la questura di Roma che guidava dal 5 dicembre 2022 e diventa nuovo vice capo della Polizia con funzioni vicarie.

Originario di Rossano (oggi comune unico assieme a Corigliano in Calabria) Carmine Belfiore è laureato in giurisprudenza. Entra in polizia nel 1985. Dopo aver diretto la sezione antiterrorismo della digos di Genova, nel 1989 approda alla digos di Roma. Qui dirige prima la sezione “informativa di sinistra” e, successivamente, la sezione “terrorismo di sinistra”. A seguire riceve l’incarico di vice-dirigente. Nell’agosto 2000 lo trasferiscono alla Direzione centrale della polizia di prevenzione (ex Ucigos). Qui assume la direzione della “divisione operativa” in cui coordina importanti indagini sul terrorismo.

Dal 2003 al 2008 viene distaccato presso la presidenza del Consiglio dei Ministri (ex Sisde). Nel marzo 2008 ha fatto rientro nella polizia di Stato assegnato alla questura di Roma dove ha diretto i commissariati di Tivoli, San Lorenzo e Viminale. Ha ricoperto, dal mese di giugno 2011 fino ad agosto 2013, l’incarico di vice-questore vicario della questura di Roma. Dall’agosto 2013 fino a luglio 2017 ha ricoperto l’incarico di questore di Terni. Dal 3 luglio 2017 fino all’aprile 2019 è stato questore di Latina, per poi assumere un nuovo incarico presso l’ispettorato generale del Senato a Roma. A novembre 2022 Il Governo lo nomina questore di Roma sino al settembre 2024 quando riceve la nomina che lo porta ad essere il n. 2 della Polizia in Italia in qualità di Vicario del capo della Polizia Vittorio Pisani.