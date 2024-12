Referendum città unica: seggi chiusi, ecco i dati sull’affluenza

1 minuto per la lettura

Seggi chiusi per il Referendum sulla città unica. Ecco i dati definitivi sull’affluenza nei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero

Chiusi i seggi a Cosenza, Rende e Castrolibero per il referendum consultivo sulla fusione. Il dato complessivo dell’affluenza nei tre Comuni è del 26 per cento, pari a 24964 votanti. A Cosenza hanno votato 10655 elettori (19,12 per cento), a Rende 10652 votanti (33,20 per cento) e a Castrolibero si registrano 3657 votanti (44,78 per cento). Nei tre Comuni gli aventi diritto sono 95965 così ripartiti: a Cosenza 55716 elettori, a Rende 32082 elettori e a Castrolibero 8167 elettori. Il referendum consultivo non ha valore vincolante e deliberativo ma è un passaggio obbligatorio nel processo di fusione dei Comuni. Si è registrata una campagna elettorale molto accesa tra i due schieramenti. I partiti del centrodestra, il Partito democratico e Sinistra italiana sono schierati a favore della fusione. Contro la proposta di legge regionale sono stati presentati quattro ricorsi al Tar ( Comune di Cosenza, Comune di Castrolibero, Comitato spontaneo cittadino di Rende e Comitato per il no alla fusione di Cosenza) e si attende il giudizio di merito.