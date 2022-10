Cosenza, morto a 87 anni l'ex assessore regionale Pasqualino Perfetti

2 minuti per la lettura

COSENZA – È morto a Cosenza l’ex consigliere e assessore regionale Pasqualino Perfetti. Aveva 87 anni. Perfetti ha iniziato il suo percorso politico, nelle file della Democrazia Cristiana, con Guglielmo Nucci ricoprendo le cariche di consigliere e assessore provinciale, presidente di Usl.

A livello nazionale ha sempre sostenuto le posizioni di Aldo Moro costituendo nella sua città un centro studi intitolato allo statista pugliese. Da tempo Perfetti si era ritirato a vita privata e, dopo la perdita della moglie, aveva limitato i suoi contatti all’ambito strettamente familiare.

Primo di sei fratelli, nativo di Rogliano, aveva frequentato le scuole superiori a Cosenza laureandosi in giurisprudenza a Palermo. I funerali di Pasqualino Perfetti saranno celebrati domani nella Chiesa di Loreto alle 11,30. Dopo la cerimonia funebre la salma sarà traslata nel cimitero di Rogliano.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI COSENZA PER LA MORTE DI PASQUALINO PERFETTI

“La scomparsa di Pasqualino Perfetti rattrista enormemente la città di Cosenza che lo annoverò tra i suoi consiglieri comunali negli anni ’80, esattamente nella consiliatura 1980/1985, quando alla guida della città si alternarono Antonio Rugiero e Pino Gentile”. Così in una nota il sindaco di Cosenza Franz Caruso.

“Pasqualino Perfetti, di cui si ricordano anche i trascorsi di Presidente del comitato di gestione dell’Unità sanitaria locale, quando le attuali Asp erano note con il nome di Usl – sottolinea il Primo cittadino –, si distinse non solo per il suo acume politico, che gli valse posizioni di spicco in seno al gruppo dirigente della Democrazia Cristiana, ma anche per il suo essere particolarmente portato per le relazioni istituzionali e per la capacità di intrattenere, con grande cordialità, i rapporti interpersonali, caratteristiche, queste, che mise al servizio anche della comunità calabrese, quando venne eletto più volte nell’assemblea della Regione e quando ricoprì, all’interno della Giunta, incarichi assessorili”.

“Pasqualino Perfetti – conclude Caruso – lascia un ottimo ricordo in chi lo ha conosciuto, e la città di Cosenza oggi è particolarmente addolorata per la sua scomparsa”. Il sindaco ha infine espresso le sue condoglianze e quelle di tutto il Comune di Cosenza ai familiari dell’avvocato Perfetti e, in modo particolare, ai fratelli Antonlivio, Osvaldo e Aldo.