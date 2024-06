Il prefetto incontra i sindaci neoeletti della Provincia di Cosenza

5 minuti per la lettura

Presso il Salone degli Specchi della Provincia di Cosenza, il prefetto Vittoria Ciaramella ha incontrato i 65 sindaci della Provincia, neoeletti nella recente tornata elettorale.

Questa mattina (26 giugno 2024), presso il Salone degli Specchi della Provincia di Cosenza, il prefetto Vittoria Ciaramella ha incontrato i 65 sindaci della Provincia, neoeletti nella recente tornata elettorale. L’incontro, alla presenza delle massime cariche istituzionali, tra cui il presidente della Provincia e sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro, il sindaco di Cosenza Franz Caruso e i vertici delle Forze dell’Ordine, ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo di collaborazione tra gli enti locali e la Prefettura.

IL PREFETTO CIARAMELLA INCONTRA I SINDACI NEOELETTI

In un clima di cordialità, il prefetto Ciaramella ha espresso i suoi auguri ai sindaci, assicurando il costante supporto della Prefettura nell’affrontare le sfide quotidiane: «Ho voluto fortemente questo incontro. Un territorio si salva se un sindaco è capace di assumersi le proprie responsabilità e di organizzare i propri uffici creando rete con altri colleghi».

Il prefetto ha evidenziato la missione dei sindaci, un lavoro da reinventare ogni giorno, affrontabile con serenità se basato sul servizio ai cittadini: «Dovete essere orgogliosi delle vostre funzioni sociali e ringraziare i cittadini che vi hanno votato. Non dimenticate che voi siete autorità sanitarie-locali. La gestione dell’emergenza più grande, la pandemia, ha trovato nei sindaci il primo punto di riferimento».

IL PREFETTO RICHIAMA IL RUOLO DEI SINDACI

Ciaramella ha poi richiamato l’attenzione sul ruolo fondamentale dei sindaci nella protezione civile, specialmente in una Regione fragile come la Calabria. Qui, la prevenzione attraverso piani di protezione civile è imprescindibile.

PREFETTO INCONTRA I SINDACI: IL RICHIAMO AI FONDI DEL PNRR

Dopodiché, il prefetto ha menzionato con orgoglio il successo della Provincia di Cosenza nella presentazione di piani finanziati con fondi Pnrr, risultando terza a livello nazionale: «Questa notizia mi ha colpita perché molti di questi fondi sono affidati direttamente ai sindaci. Presso la Prefettura, già dallo scorso anno, è stata istituita una cabina di coordinamento a cui presto si aggiungerà una cabina di regia. Daremo indicazioni ben precise affinché possiate spendere bene i fondi che vi sono stati assegnati».

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

Inoltre, nell’eventualità di problemi di sicurezza e ordine pubblico, i sindaci possono rivolgersi al Prefetto chiedendo la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica esponendo così le difficoltà territoriali: «La Prefettura sarà sempre disponibile, ma è essenziale che i Comuni si dotino di corpi di polizia locale».

Infine, il prefetto Ciaramella ha constatato che «La Provincia di Cosenza, seconda per estensione nell’Italia meridionale, è bellissima anche dal punto di vista geofisico. Con 150 comuni, di cui il 65% ha recentemente partecipato alle elezioni, dimostra una fervida attività politica. La politica deve essere la fisiologia del sistema. Non vogliamo intervenire sull’attività di controllo né nominare dei commissari. Vogliamo che ci sia una corretta attività dei sindaci sul territorio».

L’INTERVENTO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ROSARIA SUCCURRO

Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore, Presidente della Provincia di Cosenza e dell’ANCI Calabria, ha rivolto ai colleghi un messaggio di speranza e impegno. Con la sua consueta determinazione, ha sottolineato l’importanza di affrontare le sfide con coraggio e risolutezza, poiché solo così è possibile rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini: «Questo percorso rappresenta una vittoria ma incontrerete anche tanti ostacoli. La presenza e il confronto costante con la Prefettura e il prefetto sono fondamentali. Questo incontro è un modo per conoscersi e avviare un percorso virtuoso insieme».

Il discorso della presidente Succurro non è stato solo un invito a perseverare, ma anche un manifesto di fiducia nelle capacità dei sindaci calabresi di fare la differenza nelle loro comunità, senza lasciarsi sopraffare dalle difficoltà: «Dobbiamo avere la determinazione e il coraggio di affrontare anche le criticità: sono quelle che potranno darci la forza di andare avanti con cognizione, senza mai cedere allo sconforto o alla tentazione di abbandonare». Il suo richiamo alla responsabilità è stato tangibile: «Ricordiamo che i nostri cittadini hanno deciso di affidarci un mandato per cinque anni. È un impegno che dobbiamo onorare con dedizione e impegno costante».

IL SINDACO DI COSENZA EVIDENZIA L’IMPORTANZA DELLA COLLABORAZIONE

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha delineato con determinazione e chiarezza la sua visione per il futuro della città e del suo vasto territorio provinciale. Caruso ha sottolineato l’importanza del rapporto collaborativo tra il Comune, il Prefetto e l’intero tessuto amministrativo locale: «In qualità di sindaco della città capoluogo, per il ruolo che mi è stato riconosciuto dal prefetto, desidero svolgere anche una funzione di collante tra tutti i sindaci del territorio provinciale. Questo vasto territorio ha peculiarità e potenzialità assolutamente eccezionali che dobbiamo cercare di mettere a sistema tutti insieme per dare all’esterno un’offerta migliore delle nostre comunità».

L’incontro presso il Salone degli Specchi si è arricchito con la presenza dei bambini della terza elementare di San Giovanni in Fiore, che hanno reso omaggio al prefetto e ai nuovi sindaci con un gesto simbolico, ricordando l’importanza del futuro e dell’educazione civica nelle comunità locali.