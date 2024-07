Montalto, si insedia il Consiglio e il sindaco Faragalli vara la giunta

3 minuti per la lettura

Montalto Uffugo, negli scorsi giorni l’insediamento del nuovo Consiglio e la nomina degli assessori della giunta del sindaco Biagio Faragalli

MONTALTO – Dinanzi a un pubblico delle grandi occasioni, nella piena solennità del momento, il 39enne farmacista, Biagio Faragalli, mano sul petto ha giurato fedeltà alla Costituzione italiana. “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”. Con questa formula, il Sindaco Biagio Faragalli ha assunto la piena capacità di esercitare le funzioni di Capo dell’Amministrazione del Comune.

Poche parole, pronunciate in maniera partecipata e intensa, dinanzi agli affetti di sempre, i genitori, i familiari tutti, gli amici e tutte quelle persone che lo hanno visto crescere sino a sostenerlo in campagna elettorale, fino alla vittoria finale.

Faragalli si mostra emozionato ma non perde lucidità né durante il giuramento né nei momenti successivi. È conscio della grande responsabilità che lo attende ed in questi giorni pre consiglio ha lasciato intendere come vuole interpretare il ruolo di Primo cittadino. Dopo il giuramento del Sindaco, la segretaria comunale Maria Luisa Mercuri, ha dato il via all’insediamento dei consiglieri comunali eletti.

MONTALTO UFFUGO, SI INSEDIA IL CONSIGLIO E FARAGALLI ANNUNCIA LA GIUNTA

La prima formalità dell’insediamento ha visto poi l’annuncio della giunta comunale di Montalto Uffugo e l’attribuzione delle deleghe agli assessori ma anche a diversi consiglieri. Fanno parte della giunta comunale Dino D’Elia che è anche vicesindaco, Ida Pasqua, Settimia Celebre, Silvio Ranieri e Alfredo Muto.

Per effetto della surroga consigliere-assessore, la maggioranza in Consiglio comunale è così rappresentata:

Piero Parisano, Vincenzina Calomino e Alessandro Mazzotta per la lista “Biagio Faragalli Sindaco”;

Pierluigi Catanzaro e Rosj Wallì Costanzo per “Montalto Azzurra”,

Gerardo Molinaro e Natalizia Sinopoli per “Prospettiva Futura”,

Giovanni Cosentino per “Amo Montalto”,

Davide Lauria per “La Migliore Montalto Uffugo”;

Natascia Saullo per “Radici e Futuro”.

I componenti della minoranza sono invece: il candidato a sindaco Mauro D’Acri; Rocco Raimondo per “Primavera Democratica”; Raffaele Allevato per “Forza Popolare”; Teresa Lirangi per “Insieme Libera-Mente Insieme”; Mario Speranza per “Moderati per Montalto”; Pina Sturino per “Progresso e Innovazione”. Assenti giustificate Teresa Lirangi e Pina Sturino.

In un clima di distensione che vuole lasciare alle spalle le polemiche a volte anche troppo accese fra i vari contendenti, il consiglio comunale ha visto gli interventi di pressoché la totalità dei consiglieri comunali e degli assessori tutti ricchi di buoni propositi verso la città ma anche verso una nuova fase politica per Montalto Uffugo, come il Primo cittadino ha tenuto a sottolineare in uno dei suoi interventi.

“Questa città merita una ricollocazione politica in uno spazio che vogliamo occupare”. Per arrivare a ciò Faragalli ha le idee chiare. “C’è bisogno di tutte le forze politiche all’interno di questo consiglio comunale” – ha detto. “Metteremo a disposizione dei cittadini tutto ciò che faremo, noi vogliamo rendere partecipi i cittadini nella gestione della cosa pubblica. Abbiamo una grande opportunità, quella di lavorare insieme per questo territorio. Il ruolo della minoranza sarà determinante ma credo che ci sono alcune sfide che sono di una comunità intera e non di una sola parte politica”. Una riflessione tanto apprezzata dal pubblico presente che ha riservato per il sindaco scroscianti applausi, non solo per questo ragionamento.

Un’apertura che il consigliere comunale Mauro D’Acri ha subito raccolto. «Faremo una opposizione attenta e concreta nell’interesse della nostra città» – ha detto D’Acri che ha chiesto subito un consiglio comunale aperto ai cittadini per dibattere sul tema dell’autonomia differenziata. A D’Acri ha risposto subito il presidente del Consiglio Pierluigi Catanzaro ma anche il sindaco. Entrambi si sono detti disponibili ad affrontare il tema che sarà messo all’ordine del giorno in una prossima assise. In conclusione, il sindaco nel ringraziare tutti presenti ha invitato i cittadini a una festa organizzata per l’occasione in piazza Errico Bianco.