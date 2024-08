Paola, agitazione in Comune: Filella annuncia le dimissioni

1 minuto per la lettura

Agitazione al Comune di Paola, Filella annuncia in Consiglio le dimissioni: Troppi rallentamenti all’azione amministrativa

Paola – Troppi rallentamenti all’azione amministrativa. Queste le motivazioni che hanno indotto l’assessore Pasquale Filella ad annunciare le sue dimissioni da assessore comunale. E lo fa ad un anno esatto dalla sua investitura e all’interno della massima assise cittadina. “Ho lavorato sempre con impegno, onestà e trasparenza nell’interesse della città – ha comunicato -. È stato fatto un grande lavoro ma confliggono da un po’ di settimane azioni amministrative tendenti a rallentare il lavoro fatto”.

Pasquale Filella ha motivato in questo modo il suo congedo dall’esperienza amministrativa al Comune di Paola, annunciando le sue dimissioni in Consiglio. Intanto, dopo il terremoto in maggioranza, gli interventi si susseguono, tenendo conto anche di questa novità.

Era soltanto il 12 agosto del 2023, e quindi un anno fa esatto, quando il sindaco di Paola, Giovanni Politano nominava Pasquale Filella quale assessore al bilancio e alla programmazione finanziaria, con deleghe importanti come quella della gestione dei fondi del Pnrr.

Scriveva così l’amministrazione comunale di Paola, un anno fa: “L’individuazione del professionista avviene in un momento finanziario decisamente delicato per lo stesso Comune, soprattutto alla luce della notevole esposizione debitoria in cui versa”.