Cetraro, il sindaco Cennamo presenta la nuova giunta comunale

Il sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo, ha ufficializzato la nuova giunta comunale dopo il rimpasto con l’ingresso di due nuovi assessori

CETRARO (COSENZA) – Il sindaco Ermanno Cennamo ha presentato stamattina la nuova giunta comunale di Cetraro, frutto di un rimpasto orientato a dare nuovo slancio all’amministrazione per il tratto finale della legislatura. In questo contesto, il sindaco ha introdotto due nuovi membri, scelti per l’esperienza e le competenze strategiche che apporteranno a settori chiave come il turismo e la gestione delle risorse economiche.

La professoressa Rosanna Mortati, docente dell’Università della Calabria, assume le deleghe per Turismo, Marketing e Cultura. Con il suo background accademico, Mortati sarà incaricata di promuovere il patrimonio culturale di Cetraro e incentivare un turismo sostenibile e inclusivo, aspetto che, secondo il sindaco, rappresenta una leva fondamentale per l’economia locale.

In parallelo, l’avvocato Fabrizio Totera avrà la responsabilità di Patrimonio, Personale e Programmazione Tributaria ed Economica. Totera, esperto di bilancio e finanza pubblica, si occuperà di ottimizzare le risorse comunali, assicurando una gestione efficace e una pianificazione finanziaria orientata alla crescita a lungo termine.

Accanto ai nuovi assessori, riconfermati Barbara Falbo, Cristina Forestiero e Carmen Martilotta, che continueranno a sviluppare progetti già in corso per il benessere della comunità, offrendo stabilità e continuità amministrativa. “Questa giunta rappresenta un rinnovato impegno a favore della crescita di Cetraro e della qualità della vita dei suoi cittadini,” ha dichiarato il sindaco Cennamo, sottolineando l’importanza di idee innovative combinate a una solida esperienza sul territorio.