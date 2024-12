Scalea, dimissioni di nove consiglieri: sciolto il consiglio comunale

1 minuto per la lettura

Con le dimissioni di nove consiglieri comunali finisce il mandato dell’amministrazione comunale di Scalea guidata dal sindaco Giacomo Perrotta

SCALEA (COSENZA) – La giunta comunale di Scalea con in testa il sindaco Giacomo Perrotta è giunta al termine anticipato: questa mattina, nove consiglieri comunali hanno ufficializzato le proprie dimissioni presso il protocollo comunale, determinando di fatto la fine anticipata della consiliatura e aprendo la strada al commissariamento del comune.

A firmare il documento sono stati sette membri della minoranza consiliare: Angelo Paravati, Francesco Silvestri, Raffaele D’Anna, Giovanna Versace, Eugenio Orrico, Giuseppe Angona e Giuseppe Antonio Torrano; ai sette si sono aggiunti due esponenti di spicco della ormai ex maggioranza: l’ex vicesindaca Annalisa Alfano e l’ex capogruppo di Scalea europea Gianna Fiore.

Le dimissioni, formalizzate davanti a un notaio, rappresentano un chiaro segnale politico, giunto in un momento critico per l’amministrazione Perrotta.

Secondo indiscrezioni, il sindaco era in procinto di nominare una nuova vicesindaca, probabilmente esterna al suo schieramento, una scelta che avrebbe ulteriormente destabilizzato gli equilibri interni della maggioranza.

Ora, il comune di Scalea si avvia verso la gestione commissariale, in attesa delle prossime elezioni amministrative. La decisione delle minoranze e dei due dissidenti della maggioranza segna un epilogo inatteso per la “Nuova Era”, il progetto politico con cui Perrotta aveva ottenuto la guida del comune.