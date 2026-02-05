Elezioni provinciali, a Cosenza gli stati generali del centrosinistra

2 minuti per la lettura

La Federazione provinciale del Pd di Cosenza convoca gli stati generali del centrosinistra per le le elezioni provinciali in programma l’8 marzo.

COSENZA – Il Partito Democratico della Provincia di Cosenza promuove l’iniziativa degli “Stati Generali degli amministratori di centrosinistra” per il rinnovo del Consiglio provinciale e della presidenza. Sarà un evento di una giornata, aperto e partecipativo, con un obiettivo chiaro e propositivo: restituire la parola ai territori. L’iniziativa chiamerà a raccolta sindaci, consiglieri comunali e rappresentanti istituzionali delle forze civiche e progressiste dell’intera provincia, per costruire insieme il programma e la squadra che guiderà l’Ente intermedio nei prossimi anni.

Non si tratterà di un semplice dibattito, ma di un vero e proprio tavolo operativo.

Al termine della giornata di approfondimento programmatico ed organizzativo, infatti, la coalizione dovrà arrivare a una sintesi politica, gettando le basi per addivenire ad una proposta unitaria per la candidatura alla Presidenza della Provincia e definire i criteri per la composizione delle liste per il Consiglio Provinciale.

LE PAROLE DI MATTEO LETTIERI

«Le elezioni provinciali rappresentano uno snodo cruciale per il futuro del nostro territorio», dichiara il segretario provinciale del Pd, Matteo Lettieri. «Abbiamo scelto il metodo degli Stati Generali perché crediamo che la forza del centrosinistra risieda nella sua capacità di ascolto e nella condivisione delle scelte con chi amministra quotidianamente le nostre comunità. Il Partito Democratico si farà carico di coordinare il tavolo, pur nella consapevolezza che in provincia di Cosenza esiste un civismo, anche nelle grandi città, che sarà determinante in questa tornata elettorale. È anche e soprattutto a questi amministratori che è rivolto il nostro invito». «In questa giornata – prosegue Lettieri – il metodo sarà la sostanza. Insieme a tutti gli amministratori lavoreremo per disegnare una visione comune di governo. Da questa assemblea usciranno indicazioni chiare per una leadership forte, legittimata dalla base degli amministratori, e liste competitive capaci di rappresentare ogni area della provincia».