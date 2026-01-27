Cosenza, l’8 marzo si vota per le elezioni provinciali

2 minuti per la lettura

Il presidente ff della Provincia di Cosenza Giancarlo Lamensa ha firmato il decreto per l’indizione dei comizi elettorali per le elezioni provinciali

COSENZA – La lunga (e snervante) attesa è finita. Il presidente ff della Provincia di Cosenza Giancarlo Lamensa ha firmato il decreto con il quale indice i comizi elettorali. Si apriranno le urne non solo per indicare il nuovo numero uno dell’Ente che succederà a Rosaria Succurro, ma anche per il rinnovo del Consiglio. Le elezioni si svolgeranno l’8 marzo 2026 dalle ore 8 alle ore 20 , nei seggi appositamente costituiti presso la sede istituzionale della Provincia di Cosenza di Piazza XV Marzo.

Sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio della provincia di Cosenza in carica alla data delle elezioni indicata, vale a dire l’8 marzo. Sono eleggibili alla carica di presidente i sindaci dei comuni nel territorio della Provincia in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle candidature. L’elezione del presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.

Le liste e/o le candidature alla carica di presidente sono presentate presso l’Ufficio Elettorale costituito presso la sede istituzionale della Provincia di Cosenza, con sede in in Piazza XV Marzo, nei seguenti giorni: dalle 8 alle ore 20 del 15 febbraio 2026 e dalle ore 8 alle ore 12 del 16 febbraio 2026.

Analogamente a quanto disposto per l’elezione del Presidente, le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale devono essere presentare all’Ufficio Elettorale. L’Ufficio Elettorale verificherà l’ammissione delle liste secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

LO SCENARIO POLITICO IN VISTA DELLE ELEZIONI PROVINCIALI

Allo stato attuale l’unico sindaco che ha dato la disponibilità a scendere in campo è stato il primo cittadino di Cosenza Franz Caruso. Giova ricordare che le maggioranze dei tre Comuni di fascia E (Cosenza, Rende e Corigliano Rossano) sono di centrosinistra. Se dovesse esserci una convergenza su un candidato unitario, nell’ottica del voto ponderato, la partita sarebbe sostanzialmente chiusa. nel centrosinistra sono iniziati nelle scorse settimane degli incontri tra amministratori e partiti in vista delle provinciali. Più defilato il centrodestra che, non amministrando grossi Comuni, vede la strada decisamente in salita.