Rende, le proposte per migliorare la sanità nel centro storico

Le proposte della consigliera comunale Francesca Cufone di “Insieme per Rende” per migliorare la sanità nel centro storico.

RENDE (COSENZA) – Francesca Cufone, consigliere comunale di Rende, lancia una proposta, insieme a Insieme per Rende, il Gruppo consiliare di cui fa parte, sul Centro storico: potenziare il servizio sanitario ripristinando le attività che svolgeva dell’Asp prima della pandemia, nei locali attualmente presidiati dalla Guardia Medica.

“L’idea potrebbe essere accolta positivamente perché il ripristino di queste attività non intralcerebbe comunque il servizio della stessa Guardia Medica, che è notturno. Cufone ricorda le battaglie del riformismo, che mirano a non lasciare indietro nessuno, soprattutto le fasce più deboli e vulnerabili”, si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Rende. “I servizi sanitari implementeranno le misure messe in campo dall’attuale Amministrazione: la riattivazione delle scale mobili, la messa in sicurezza degli spazi verdi e la riqualificazione dei locali comunali per rendendo più vivibile il Centro storico”, prosegue la nota.

L’obiettivo è dunque dare risposte concrete alla popolazione del centro storico per quanto riguarda le criticità legate all’offerta sanitaria. “Nell’occasione, si porge l’augurio di buon lavoro a Vitaliano De Salazar, il nuovo dirigente dell’Asp di Cosenza, con la fiducia che continuerà l’interlocuzione già intrapresa con il suo predecessore Antonello Graziano”, conclude la nota dell’amministrazione comunale.