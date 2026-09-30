Rifiuti, stop alla raccolta di plastica in nove Comuni del Cosentino

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Raccolta dei rifiuti di plastica bloccata da diversi giorni in nove Comuni del Cosentino, i sindaci scrivono al Prefetto

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Non è più soltanto un intoppo burocratico o una vertenza contabile tra enti e piattaforme di recupero: per la comunità di Corigliano-Rossano e per diversi centri dell’hinterland cosentino, il blocco del conferimento del multimateriale si sta trasformando in un calvario quotidiano. Da ormai dieci giorni la raccolta della plastica è ferma al palo, costringendo migliaia di famiglie a trattenere gli imballaggi tra le mura domestiche o all’interno dei propri balconi.

L’insofferenza dei cittadini cresce d’ora in ora. Con i sacchi blu e i contenitori stipati negli stanzini, nei garage o sui terrazzi, le lamentele popolano i social e i quartieri, sfociando nella frustrazione di chi ha sempre differenziato con rigore i propri scarti e oggi si ritrova nell’impossibilità di smaltirli. Una situazione che sta creando forte apprensione nelle comunità coinvolte nella delicata problematica ambientale.

I SINDACI SCRIVONO AL PREFETTO

In prima linea nell’affrontare la criticità c’è il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, capofila di una protesta istituzionale che ha visto unire le forze nove amministratori del comprensorio. Assieme a Stasi, anche i primi cittadini di Acri (Pino Capalbo), Mendicino (Irma Bucarelli), Crosia (Maria Teresa Aiello), Belvedere Marittimo (Vincenzo Cascini), Trebisacce (Franco Mundo), Praia a Mare (Antonino De Lorenzo), Pietrapaola (Manuela Labonia) e Mandatoriccio (Cataldo Iozzi) hanno inviato una dura missiva al Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano. La lettera dei nove sindaci del Cosentino, trasmessa per conoscenza alla Regione Calabria, ad Arrical e al consorzio nazionale Corepla, mette in luce come il blocco della filiera rischi di far precipitare il territorio in una crisi igienico-sanitaria e ambientale di vaste proporzioni.

LE DIFFICOLTA’ DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO

All’origine dello stallo vi è l’impossibilità degli impianti di stoccaggio e selezione di trasferire il multimateriale alle filiere finali di riciclo. I piazzali delle aziende intermediate sono saturi di balle di plastica pressata che Corepla non ritira con la dovuta regolarità, creando un imbuto operativo che ha finito per bloccare il servizio a monte, direttamente nelle strade e nelle case dei cittadini. Se la situazione non dovesse sbloccarsi a breve, l’eventualità più drammatica sarà quella di dover instradare la plastica accumulata verso la frazione indifferenziata. Un’ipotesi che vanificherebbe di colpo gli sforzi virtuosi compiuti dalla cittadinanza, traducendosi in un beffardo aumento dei costi di smaltimento in discarica a carico delle casse comunali e, di conseguenza, delle future bollette dei residenti.

LA RICHIESTA DI UN TAVOLO DI CRISI INTERISTITUZIONALE

I sindaci, con i prima linea Flavio Stasi, chiedono alla Prefettura la convocazione immediata di un tavolo di crisi interistituzionale per individuare vie d’uscita straordinarie che consentano di riprendere subito i giri di raccolta a Corigliano-Rossano e negli altri Comuni coinvolti. L’obiettivo è ripristinare la regolarità del servizio e tutelare il rapporto di fiducia sulla raccolta differenziata, evitando che i cittadini si sentano penalizzati dopo aver rispettato le regole civiche di separazione dei rifiuti.