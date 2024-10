Regionali Calabria, Flavio Stasi: «Non starò a guardare»

2 minuti per la lettura

A poche ore dalla ricandidatura di Occhiuto alle prossime regionali in Calabria, Flavio Stasi fa sapere che sarà della partita

Flavio Stasi pronto a giocare le sue carte in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria. Il sindaco di Corigliano-Rossano, intervistato stamane (28 ottobre 2024) da Ugo Floro su Radio Crt, ha fatto capire chiaramente che la sua azione politica non sarà limitata alla terza città più grande della Calabria. Le parole di Stasi arrivano a poche ore dall’annuncio del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha scelto la festa reggina dei due anni del governo Meloni per la sua ricandidatura per le regionali del 2026.

STASI PRONTO A GIOCARE LE SUE CARTE PER LE REGIONALI IN CALABRIA

Ai microfoni di Floro, ha detto: «Una cosa è sicura, nella prossima partita politica regionale darò il mio contributo, non me ne starò certo a guardare, qui abbiamo una classe dirigente che non ha nessun timore reverenziale e non si è mai inginocchiata ai governi regionali”. Uno scatto di orgoglio per il sindaco che nei giorni scorsi ha subito un attacco frontale per la vicenda Baker Hughes». E questa storia della multinazionale che ha deciso di abbandonare l’investimento nel porto di Corigliano sta generando più di un grattacapo per sindaco di Corigliano-Rossano. Non ci sta a non restare col cerino in mano. «Non possiamo stare con le mani in mano davanti ad una Regione – ha detto a Radio Crt – che è diventata un continuo scaricabarile, e non solo sulla vicenda Baker Huges».

Adesso passa all’attacco e sembra lanciare un segnale chiaro all’attuale governatore della Calabria. L’eco delle parole pronunciate lambisce anche il fronte del centrosinistra. E soprattutto quello dei sindaci del centrosinistra che un pensierino alle Regionali lo stanno facendo da tempo. C’è chi sostiene che, soprattutto il primo cittadino di Cosenza, Franz Caruso, non voglia essere fuori da questa partita. Le elezioni regionali non sono proprio dietro l’angolo. Ma, allo stato attuale, nel campo del centrosinistra non sembra emergere un profilo che possa mettere d’accordo tutti. E Stasi lo sa bene.