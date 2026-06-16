UNICAL VOICE – LA VOCE DEGLI UNIVERSITARI NON VA IN VACANZA

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L’inserto dei giovani studenti di Unical Voice sposta la sua attività sul sito web e sui canali social. Per il periodo estivo il giornale universitario rimane connesso con i suoi lettori anche con l’ateneo deserto.

Pensavate che con l’arrivo dell’estate Unical Voice sarebbe sparito per la stagione estiva? Certo che no!

Ultime lezioni, sessione d’esami, mare, serate, amori estivi e quella sottile nostalgia che accompagna la fine dell’estate: Unical Voice ha ancora tante storie da raccontare.

Lo scorso 4 giugno è stato distribuito sul ponte Bucci dell’Università della Calabria l’ultimo numero cartaceo dell’anno accademico. Per l’occasione, si è svolto il tradizionale strillonaggio tra gli studenti, segnando il passaggio alla programmazione estiva, che vedrà il sito web dell’Altravoce – Il Quotidiano del Sud e i canali social di Unical Voice assumere un ruolo centrale nella diffusione dei contenuti dei giovani giornalisti universitari.

GLI SPOILER ESTIVI DI UNICAL VOICE

Come lo scorso anno, l’inserto scritto e redatto dagli studenti dell’Università della Calabria si prende una pausa dalla versione cartacea per trasferirsi online, con un ritmo diverso e contenuti pensati per accompagnare i lettori durante tutta l’estate.

Se durante l’anno accademico l’inserto esce con cadenza quindicinale, sul web l’aggiornamento sarà quotidiano: notizie, rubriche, interviste, recensioni e approfondimenti racconteranno il mondo universitario anche lontano dalle aule.

«Libertà» è la parola d’ordine dell’estate, «flessibilità» quella che meglio descrive il World Wide Web. Da giugno a settembre, Unical Voice unisce informazione, leggerezza e connessione, continuando a dare spazio alle voci, alle esperienze e alle idee degli studenti.

Perché l’obiettivo resta lo stesso: rimanere accanto ai lettori, raccontare il territorio e i giovani e costruire una comunità che va in vacanza, ma continua a crescere giorno dopo giorno e voler far ascoltare la propria voce.