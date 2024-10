Unical, sempre più studenti chiedono un consulto psicologico

3 minuti per la lettura

Il dato sugli studenti dell’Unical, riferito al 2023, è emerso durante la giornata di studi organizzata dal Dices dell’Ateneo

Il benessere degli studenti al centro del convengo che è stato organizzato dall’Unical in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. La giornata di studio, patrocinata dall’Ordine degli psicologi della Calabria, si è svolta nel Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria (DiCES). Un titolo che fa capire subito l’importanza e l’urgenza dell’argomento: “Benessere e salute mentale nella popolazione universitaria: strategie per la prevenzione e il supporto psicologico”.

La vice direttrice del Dipartimento, professoressa Anna Maria De Bartolo, ha introdotto i temi dell’incontro. Ha, dunque, ribadito l’impegno dell’Università verso il supporto alla salute mentale degli studenti. La dottoressa Marianna Ardillo, direttrice del Dipartimento delle Dipendenze dell’ASP di Cosenza, ha sottolineato l’importanza di rafforzare le risorse di resilienza. Misure che servono ad affrontare le crescenti pressioni del contesto socioculturale attuale, sempre più impegnativo per i giovani.

Il dottor Rocco Chizzoniti, consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Calabria, ha illustrato le iniziative in corso per la prevenzione del disagio giovanile. Ha, poi, elogiato l’istituzione della figura dello psicologo scolastico, considerato un pilastro fondamentale per il supporto psicologico delle nuove generazioni e nella transizione scuola-università.

La dottoressa Maria Francesca Amendola (Presidente Regionale Club Alcologici Territoriali e Società Italiana Alcologia), ha affrontato l’evoluzione dei servizi per le dipendenze. Tutto questo è stato possibile esaminando le problematiche legate alle sostanze sia le nuove dipendenze comportamentali. Ha posto particolare attenzione a diverse manifestazioni di disagio, come l’isolamento sociale, che coinvolge un numero crescente di adolescenti e giovani adulti.

Il professore Francesco Craig (Delegato per il counseling psicologico dell’Università della Calabria) ha presentato i dati relativi al Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo, potenziato negli ultimi anni per rispondere alle crescenti esigenze degli studenti. Le richieste sono infatti aumentate dalle 88 del 2022 alle 453 del 2023, evidenziando un trend in crescita anche nell’ultimo anno accademico. I risultati preliminari di una ricerca sull’efficacia degli interventi di counseling, che coinvolge diversi Atenei partner, hanno dimostrato che il counseling psicologico risponde efficacemente a una buona percentuale di studenti con un livello significativo di di stress psicologico, il quale può influire sull’adattamento e sul percorso accademico.

Nel corso della mattinata, la dottoressa Simona Paese (psicologa-psicoterapeuta) ha presentato una relazione sull’importanza della mindfulness per la gestione dello stress, il miglioramento del benessere psicologico e riduzione dello dei livelli d’ansia. Il suo intervento ha suscitato notevole interesse, introducendo così l’esperienza di mindfulness progettata per la comunità universitaria e cittadina. Nel suggestivo contesto dell’Orto Botanico dell’UniCal, studenti e personale hanno partecipato a una camminata meditativa accompagnata da tecniche di respirazione e rilassamento, un’occasione per sperimentare direttamente i benefici psicofisici in un ambiente naturale e ricco di biodiversità.

Nelle conclusioni, la professoressa Costabile (Delegata dell’Orientamento dell’Università della Calabria e referente Gruppo CRUI per i servizi di counseling psicologico) ha evidenziato l’importanza di recuperare le relazioni autentiche, superando la tendenza a vivere esclusivamente in spazi virtuali. «I social media non possono sostituire il contatto umano» – ha affermato, richiamando l’attenzione sull’identità sociale dell’essere umano. Si è detta convinta che questo evento contribuirà a sviluppare una cultura universitaria che promuove la salute e il benessere di tutta la comunità universitaria.