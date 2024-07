Al Garden di Rende, oggi si terrà il casting per “Gli invisibili”

1 minuto per la lettura

Oggi, martedì 30 luglio, dalle 9.30 alle 18.30, al cinema Garden di Rende, si terrà il casting per “Gli Invisibili”. Questo progetto cinematografico si propone di mettere in luce la disabilità uditiva e altre realtà sociali spesso trascurate. La produzione è alla ricerca di attori e comparse per ruoli chiave. “Creatività Automatica”, dopo il successo del primo film del regista Marco Martire, si lancia in una nuova avventura.

Marco Martire racconta: «Il cinema ha sempre avuto il potere di raccontare storie che toccano il cuore e aprono la mente. Quando si tratta di disabilità uditiva, i film possono svolgere un ruolo cruciale nel sensibilizzare il pubblico, abbattere i pregiudizi e promuovere l’inclusione». «I film sulla disabilità uditiva possono essere una fonte di ispirazione e speranza. Storie di resilienza, determinazione e successo possono motivare tutti noi a perseguire i sogni e a non arrendersi di fronte alle difficoltà».

“Gli Invisibili” vuole essere più di un semplice film: un potente strumento di cambiamento sociale. L’importanza di questo progetto risiede nella sua capacità di dare voce a chi spesso non viene ascoltato. La disabilità uditiva è una realtà che tocca milioni di persone in tutto il mondo, eppure rimane in gran parte invisibile. “Gli Invisibili” mira a rompere questo silenzio, portando sul grande schermo le sfide e le vittorie di chi vive con questa condizione. Per partecipare al casting e ottenere maggiori informazioni, scrivere a film.gliinvisibili@gmail.com. Il responsabile del casting è Giovanni Maletta.