San Nicola Arcella, Iconic Film Festival 2024: il gran finale con Scamarcio e Conticini

Iconic Film Festival 2024: il gran finale a San Nicola Arcella con Riccardo Scamarcio e Paolo Conticini.

San Nicola Arcella, con il suo fascino senza tempo e uno scenario mozzafiato, ha ospitato il gran finale dell’Iconic Film Festival 2024, confermandosi una delle gemme più preziose del Tirreno cosentino. Nel cuore della serata finale, l’area belvedere si è trasformata in un palcoscenico naturale, grazie ad un tramonto infuocato che ha dipinto il cielo di tinte viola e rosse.

Gli ospiti, tra cui nomi illustri come Riccardo Scamarcio e Paolo Conticini, hanno elogiato questo angolo d’Italia, definendolo una vera e propria celebrazione della bellezza e della magia del cinema. Una cornice natura perfetta per la rassegna patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco di San Nicola Arcella, con il contributo della Fondazione Calabria Film Commission, la direzione artistica di Marcello Foti e l’organizzazione di Giada Falcone.

ICONIC FILM FESTIVAL 2024: IL GRAN FINALE

La serata finale dell’Iconic Film Festival 2024 ha consacrato San Nicola Arcella come un palcoscenico d’eccezione per la settima arte. L’area belvedere, già scenario di proiezioni e incontri nei giorni precedenti, è stata animata da una folla entusiasta di cinefili e curiosi accorsi per vedere da vicino le stelle del grande e piccolo schermo e assistere all’assegnazione del Premio Arcella 2024.

ICONIC FILM FESTIVAL 2024: RICCARDO SCAMARCIO E PAOLO CONTICINI

Riccardo Scamarcio, l’attore più atteso, ha regalato momenti di grande coinvolgimento e divertimento, raccontando aneddoti della sua carriera e della sua vita privata con un sorriso contagioso. Paolo Conticini, con il suo consueto carisma, ha condiviso la sua visione del mestiere di attore e le sue esperienze tra danza e presentazione, sottolineando le sfide e le gioie di una carriera nel mondo dello spettacolo.

PREMIO A FULVIO GROSSO

La serata è iniziata con un toccante omaggio al territorio: Gabriella Luciani, presidente di Flag, ha consegnato un premio a Fulvio Grosso, pescatore e memoria storica di San Nicola Arcella, riconoscendo il valore delle radici e delle storie che fanno grande una comunità. La sua vita dedicata al mare è stata celebrata con immagini e racconti che hanno toccato profondamente il pubblico presente.

PRESENTAZIONE DEL FILM “GIRASOLI”

Massimo Proietto e Miriam Galanti, madrina del festival, hanno guidato la serata con eleganza e brio. Tra i momenti più intensi, la presentazione del film “Girasoli” da parte di Maria Rosaria Mingione e Francesca Nozzolillo, che ha emozionato il pubblico con la sua narrazione toccante di un amore impossibile tra due giovani donne rinchiuse in un manicomio negli anni ‘60. Una storia di sofferenza e resistenza, premiata dal festival per il suo coraggio e la sua profondità.

THE CAGE

Sul palco, Massimiliano Zanin e Aurora Giovinazzo, regista e attrice di “The Cage”, hanno offerto uno spaccato sulla loro pellicola incentrata su sport e ostacoli personali. Giovinazzo ha svelato il suo legame con il tema della lotta e la sua passione per le competizioni, rivelando un lato inedito di sé al pubblico.

ICONIC FILM FESTIVAL: PREMIO ARCELLA 2024

Il Premio Arcella 2024 è andato anche a Marco Lollobrigida, vicedirettore di Rai Sport, per il libro “Oro Rosa”, e a Nicola Guaglianone, sceneggiatore e protagonista di una masterclass durante il festival. I riconoscimenti hanno celebrato il contributo unico di questi artisti al mondo del cinema e della cultura.

GERARDO SACCO

In un’atmosfera di grande eleganza, il maestro orafo Gerardo Sacco ha incantato con una nuova creazione, un gioiello ispirato alla tartaruga marina Caretta caretta, in collaborazione con Legambiente. Sacco, già celebre per il suo instancabile impegno nell’artigianato calabrese, ha ricevuto un omaggio speciale per la sua dedizione e passione.

UN FINALE IN MUSICA CON CARBOIDRATI

La serata si è conclusa con un’esplosione di musica grazie a Pasquale Sculco, alias “Carboidrati”, che ha fatto cantare la platea con le canzoni dei grandi cantautori italiani e un omaggio a Rino Gaetano.

Con la conclusione dell’Iconic Film Festival 2024, San Nicola Arcella rimane avvolta dalle emozioni e dai ricordi di quattro giorni di cinema, cultura e salsedine. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con la promessa di nuove storie e momenti indimenticabili.