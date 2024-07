Castrovillari, al via la XIX edizione di “Suoni festival”

3 minuti per la lettura

Dal 24 al 26 luglio, il Protoconvento Francescano di Castrovillari ospiterà la diciannovesima edizione di “Suoni festival” con un cartellone di artisti di grande calibro, tra cui gli Audio2, Grazia Di Michele e i Jalisse, tutti pronti a regalare tre giorni di intense emozioni musicali.

Organizzato dalla Pro Loco di Castrovillari con il sostegno della locale Amministrazione Comunale e il brand “Castrovillari Città Festival”, il festival è nato 19 anni fa grazie all’intuizione di Gerardo Bonifati e Sasà Calabrese. Questa manifestazione ha da sempre l’obiettivo di mettere in luce i talenti locali attraverso il confronto con artisti di livello internazionale. Il festival è noto per le sue jam session di alto livello, dove l’improvvisazione e la passione per l’etno jazz creano atmosfere sonore uniche e avvincenti.

SUONI FESTIVAL: IL PROGRAMMA

Il programma di quest’anno si preannuncia di altissimo livello. Gli Audio2, il celebre duo musicale, Grazia Di Michele, rinomata cantautrice italiana, e i Jalisse, vincitori del Festival di Sanremo, saranno tra i protagonisti di questa edizione. Accanto a loro, si esibiranno anche Francesco Loccisano, con la sua straordinaria abilità alla chitarra battente, e Marcello De Carolis, che presenterà la sua innovativa performance con la chitarra classica.

Non mancheranno anche artisti di spicco come Pietra Montecorvino, che ha calcato i palcoscenici accanto a figure del calibro di Renzo Arbore e Roberto Benigni, e Francesco Del Prete, che proporrà il suo progetto “ViolinÒrchestra”, un’originale esibizione che esplora le potenzialità di un violino a cinque corde.

IL DIRETTORE ARTISTICO

Il direttore artistico della Pro Loco, Gerardo Bonifati, ha espresso la sua soddisfazione per la qualità del programma: «Anche quest’anno soddisferemo un pubblico sempre più esigente e voglioso di nuove forme musicali, innovative e sempre più predisposte alle innovazioni. Un cartellone di primo piano con l’obiettivo primario di valorizzazione talenti musicali che affiancati a noti musicisti di provata esperienza e riconosciuta capacità artistica, possono esprimere il loro potenziale artistico. Ancora una volta, il Chiostro del Protoconvento Francescano, ritorna ad essere luogo di ascolto di musica e di proposta culturale grazie alle performance di alcuni degli straordinari interpreti della musica italiana».

IL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO

Eugenio Iannelli, Presidente della Pro Loco, ha sottolineato l’importanza della manifestazione: «Tre giorni per incontrarsi e condividere sempre nuove esperienze con l’ambizione di soddisfare tutti i coloro i quali amano la buona musica. Una manifestazione ormai conosciuta e aff­ermata nel panorama musicale regionale che rientra a pieno titolo nel brand “Castrovillari Città Festival”. Un evento che coinvolge artisti di fama internazionale, talenti nazionali e regionali che con la qualità della loro musica attraggono un grande e competente pubblico. Il programma, costruito con grande passione e dedizione, ha il desiderio di suscitare per l’intera durata dell’evento, attraverso la buona musica, forti emozioni, attente riflessioni e con essa rendere le serate di Suoni festival uniche ed inimitabili».

DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI CASTROVILLARI

Il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, ha aggiunto: «Una nuova edizione di Suoni festival; una nuova occasione per apprezzare insieme buona musica all’interno del Protoconvento i cui chiostri, con quegli effetti luce magistrali, creano un ambiente unico. La Pro Loco, con la consueta capacità organizzativa e grazie alle relazioni create negli anni, ha allestito un calendario di tutto rispetto con artisti di rilevo e con alle spalle partecipazioni ai grandi eventi canori nazionali. L’invito per tutti è quello di percorrere queste strade che portano alla crescita delle nostre comunità ed ai cittadini di sostenere con la loro presenza gli eventi del cartellone».

SUONI FESTIVAL: DIRETTA RADIOFONICA E STREAMING

Inoltre, quest’anno il festival sarà seguito in diretta radiofonica e streaming su Radio Nord Castrovillari, permettendo a un pubblico ancora più ampio di vivere l’evento.