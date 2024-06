Al via la 28ª edizione del festival Moda Movie

4 minuti per la lettura

Si è tenuta in Campidoglio la conferenza stampa della 28ª edizione del festival Moda Movie.

Nel cuore pulsante di Roma, tra la maestosità dei suoi monumenti e l’arte senza tempo, la Sala Giulio Cesare del Palazzo Senatorio in Piazza del Campidoglio ha ospitato la conferenza stampa della 28ª edizione del progetto Moda Movie, il festival che celebra il talento nella moda, nel cinema e nelle arti. Tema di quest’anno: “Green Future. Ambiente, beni culturali, economia circolare”.

Conferenza stampa 28ª edizione Moda Movie

A dare il via all’incontro è stato Nino Graziano Luca, noto conduttore Rai e presentatore storico del festival. A seguire, il consigliere comunale e presidente della XII commissione permanente di Turismo, Moda e Relazioni Internazionali, Mariano Angelucci ha dichiarato: «Per noi, è un grande piacere ospitare la conferenza stampa della 28ª edizione di Moda Movie. Questo progetto è legato a una terra a me molto cara: la Calabria».

Angelucci ha evidenziato che: «Il tema della moda con particolare riferimento ai giovani è un aspetto fondante dell’attività politica che stiamo portando avanti da due anni e mezzo. Insieme all’amministrazione, abbiamo investito tantissimo nel settore del turismo e della moda, accompagnandolo con molti eventi. Basti ricordare la sfilata di Valentino a Piazza di Spagna. Ce ne saranno altre con grandi maison. Ma è importante accompagnare tutto questo con le numerose realtà che si occupano di moda a livello nazionale e regionale come Moda Movie. Questo per noi significa investire nella crescita del settore. A breve, nascerà una nuova società che si occuperà proprio di moda per la nostra città. Siamo convinti che così potremo dare un ulteriore valore aggiunto allo sviluppo di questo straordinario settore che per il made in Italy è motivo di orgoglio e soddisfazione».

Il patron di Moda Movie, Sante Orrico, ha presentato con entusiasmo gli appuntamenti principali del festival, che si terrà dal 9 all’11 giugno tra Cosenza e Rende.

Orrico ha illustrato il programma dettagliato della 28ª edizione, sottolineando l’impegno nel valorizzare il talento dei giovani creativi e le bellezze della Calabria, integrando la kermesse con iniziative solidali.

Iniziativa solidale 28ª edizione Moda Movie

Grazie al comitato provinciale Unicef di Cosenza, guidato dalla presidente Monica Perri, sono state realizzate le pigotte targate Moda Movie, bambole fatte a mano che è possibile “adottare” aiutando così i bambini in difficoltà.

Gli stilisti Giuseppe Cupelli (responsabile settore moda del festival Moda Movie) e Rosa Allocca hanno creato gli abiti per le pigotte utilizzando i tessuti dell’azienda DNL De Negri di Caserta, in collaborazione con l’associazione di volontariato “Gli altri siamo noi”. Questa iniziativa ha ricevuto l’apprezzamento della presidente di Unicef Italia, Carmela Pace.

Tema della 28ª edizione del festival Moda Movie

Il tema “Green Future” ha permesso di esplorare la sostenibilità in vari settori, dalla moda all’alimentazione. Eva Alessi (responsabile sostenibilità WWF) ha invitato a riflettere sulle nostre scelte quotidiane, mentre Anna Aloi (divulgatrice enogastronomica e madrina di Sapori Mediterranei) ha parlato della valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche calabresi, promuovendo prodotti e aziende del territorio.

Elisabetta Santoianni, presidente dell’Associazione italiana coltivatori (Aic) Cosenza e membro della direzione nazionale Aic, ha esaltato il primato della Calabria nelle produzioni biologiche e nell’uso di energie rinnovabili, superando la media nazionale.

Défilé di moda

La conferenza è culminata con una performance di moda nella Sala Protomoteca a cura delle stiliste Maria Rosaria Zicarelli, vincitrice di Moda Movie 2023, Rosa Allocca, già finalista di Moda Movie, e Raffaella Pignataro.

Trucco e acconciature delle modelle a cura di Hair Fashion: Valentina Moroni e Barbara Grasso per il trucco, Giulia De Bonis e Veronica D’Eramo per le acconciature.

Questo défilé di moda ha anticipato le passerelle dei fashion designer in gara per il premio Moda Movie 2024, che si terrà l’11 giugno al cine-teatro Garden di Rende. Tra il pubblico, l’attrice Beatrice Schiaffino e la giornalista Stefania Vaghi, ospiti della precedente edizione.

L’evento tenutosi a Palazzo Senatorio ha saputo fondere la magnificenza della storia della Capitale con la vibrante energia della moda contemporanea.

La giornata si è conclusa con un momento di convivialità sul terrazzo adiacente alla sala con una degustazione di prodotti calabresi, curata dalla famiglia Barbieri di Altomonte.

La vista mozzafiato, dove la storia e l’arte di Roma si fondono in un panorama unico, ha fatto da cornice perfetta a un evento che ha ricevuto consensi unanimi, segnando l’inizio di una 28ª edizione che promette di essere indimenticabile.