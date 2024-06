Unical, Fabrizio Greco è il nuovo direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile

2 minuti per la lettura

È Fabrizio Greco il nuovo direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile (DINCI) dell’Università della Calabria. Professore ordinario di Scienza delle Costruzioni presso la stessa università, Greco è stato eletto con una straordinaria maggioranza del 98,1% dei voti validi, pari a 52 preferenze su 53 votanti. Le elezioni, svoltesi attraverso la piattaforma telematica Eligo con il 100% di affluenza, segnano non solo un cambio generazionale ma anche un riconoscimento inequivocabile della sua autorevolezza accademica. Il professore Greco succede al professore Roberto Gaudio, portando con sé un bagaglio impressionante di competenze ed esperienze nel settore.

Questo turno elettorale è stato indetto secondo le disposizioni dello Statuto dell’Ateneo, mirando ad allineare la durata dei mandati direttoriali con quelli senatoriali; pertanto, Greco rimarrà in carica fino al 31 ottobre 2025.

FABRIZIO GRECO: LA CARRIERA

Fabrizio Greco vanta una carriera accademica di spicco, con contributi significativi nel campo della Scienza delle Costruzioni, come testimoniato dalla sua inclusione nel prestigioso 2% dei migliori scienziati mondiali secondo la Stanford University. La sua expertise è riconosciuta a livello internazionale, con oltre 290 lavori scientifici pubblicati, di cui 128 su riviste internazionali con referaggio.

Dal 2017, Greco ha contribuito attivamente alla crescita e allo sviluppo del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria, consolidando il suo ruolo non solo come docente ma anche come leader accademico. Ha guidato progetti di ricerca finanziati da enti nazionali e internazionali, dimostrando un impegno costante nel miglioramento delle infrastrutture accademiche e nella formazione dei futuri ingegneri.

L’elezione di Fabrizio Greco rappresenta dunque non solo il riconoscimento della sua eccellenza accademica, ma anche una svolta significativa per il futuro del DINCI. Con una visione orientata all’innovazione e alla collaborazione internazionale, il nuovo direttore si propone di continuare a elevare il profilo scientifico e didattico del dipartimento, promuovendo l’eccellenza e la ricerca di frontiera nel campo dell’ingegneria civile.