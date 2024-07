Il Rotary Club Presila Cosenza Est inaugura il 14° anno sociale

2 minuti per la lettura

Il Rotary Club Presila Cosenza Est ha inaugurato il suo quattordicesimo anno sociale sotto la guida del nuovo presidente, il dottor Antonino Iannello. La cerimonia, tenutasi presso il Royal Garden, ha visto la partecipazione di numerose autorità, soci e ospiti, tutti uniti dal desiderio di contribuire al benessere della comunità locale. Il dottor Roberto Miniaci, presidente uscente, ha aperto i lavori con un ringraziamento ai suoi collaboratori, ripercorrendo con orgoglio le tappe salienti della sua amministrazione.

ROTARY CLUB PRESILA COSENZA EST: LINEE GUIDA 2024/2025

L’attenzione dell’assemblea si è poi spostata sul neopresidente Iannello, il quale ha delineato con chiarezza le linee guida per il prossimo anno. Al centro del suo programma, Iannello ha posto valori fondamentali quali solidarietà, amicizia, impegno civile e interrelazioni umane. Senza trascurare l’importanza delle iniziative sociali e culturali, il presidente ha sottolineato l’urgenza di concentrarsi sui fattori che influenzano direttamente la vita di ciascun individuo, puntando a promuovere lo sviluppo autonomo delle comunità locali, «con un’attenzione particolare al mondo giovanile e ai fermenti che in esso si registrano».

Tra le priorità elencate da Iannello, spicca la lotta contro la fuga dei cervelli, un fenomeno che vede molti giovani talenti abbandonare la Regione in cerca di migliori opportunità lavorative altrove. A tal proposito, il Club Rotary Presila Cosenza Est si impegnerà a creare condizioni favorevoli per trattenere le eccellenze locali, investendo nella formazione e nelle nuove tecnologie digitali al fine di agevolare lo sviluppo economico e culturale del territorio. Il neopresidente ha sottolineato come queste iniziative si allineino con i temi internazionali e distrettuali del Rotary. Con obiettivi ben definiti e una visione audace, il Rotary Club si prepara a intraprendere un nuovo capitolo della sua storia, guidato dalla volontà di fare la differenza e di contribuire al benessere duraturo della comunità locale e non solo.