L’Unical incontra le aziende: successo per il “Percorso d’Eccellenza”

2 minuti per la lettura

L’Unical incontra le aziende: grande partecipazione per la cerimonia conclusiva del “Percorso d’Eccellenza” del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale.

RENDE (COSENZA) – Grande partecipazione per la cerimonia conclusiva del “Percorso d’Eccellenza” del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale dell’Università della Calabria (Unical). Questa iniziativa ha messo in evidenza il talento e l’impegno di dodici studenti, premiati per i loro risultati accademici straordinari, durante un ciclo di seminari realizzato con il supporto di sette aziende internazionali di spicco, tra cui Accenture, Stellantis, L’Oréal Paris e Tiscali.

UNICAL: IL PERCORSO D’ECCELLENZA

Il “Percorso d’Eccellenza” è stato concepito per promuovere un’educazione di alta qualità, favorendo il contatto diretto tra studenti e professionisti del settore. A ricevere gli attestati di partecipazione per l’edizione 2024 sono stati: Guido Barbieri, Manuel Campanella, Aurora Coloca, Luca Imperio, Orlando Fragola, Alessandro Domenico Mafrica, Fabiano Pio Romeo, Alessandro Russo, Francesco Sammarro, Vincenzo Schiavello, Enrico Sottilotta e Lucia Spinelli. Stefano Lombardi, Senior Manager di Accenture, ha presenziato all’evento per consegnare gli attestati, sottolineando l’importanza di questo riconoscimento. Ha inoltre premiato Luca Imperio con il titolo di “Miglior Profilo”, evidenziando l’eccellenza raggiunta dai partecipanti.

SINERGIA TRA MONDO ACCADEMICO E AZIENDE

La professoressa Giusy Ambrogio, coordinatrice del Corso di Studi, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, evidenziando il valore della sinergia tra il mondo accademico e aziende: «Il Percorso d’Eccellenza è una attività time consuming, che si fonda su una rete di contatti consolidati che il corso di studi ha e grazie alla quale riesce a portare presso il campus di Arcavacata delegati di aziende rappresentative del mercato internazionale. Ovviamente lo sforzo è ripagato ampiamente dal livello di soddisfazione che sia i partecipanti che le aziende partner esprimono a fine processo, risultando un modo efficace per far incontrare domanda e offerta» ha dichiarato la professoressa. Grazie a iniziative come queste, il Corso di Studi in Ingegneria Gestionale di Unical vanta un tasso di occupazione dei laureati a un anno dalla laurea del 92,5%, superiore alla media italiana del 91,8%, secondo il Rapporto occupazionale Almalaurea 2024.

La conclusione del “Percorso d’Eccellenza” non rappresenta solo un traguardo per i singoli premiati, ma un segnale di crescita per l’intera comunità accademica dell’Unical. Il Corso di Studi in Ingegneria Gestionale continua a dimostrare il suo impegno verso l’eccellenza educativa, formando professionisti capaci di affrontare le sfide di un mondo in continua evoluzione. Questo evento è un passo fondamentale verso un panorama accademico sempre più competitivo e innovativo.

La celebrazione di questa giornata segna non solo un riconoscimento per gli studenti, ma anche una promessa per il futuro del Corso di Studi, che rimane all’avanguardia nella formazione di figure professionali pronte a rispondere alle richieste del mercato globale.