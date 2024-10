All’Unical, il 7° Convegno Nazionale di Neonatologia “Città di Alarico”

3 minuti per la lettura

RENDE (COSENZA) – L’11 e il 12 ottobre, l’Aula Magna dell’Università della Calabria (Unical) ospiterà il 7° Convegno Nazionale di Neonatologia “Città di Alarico”, un evento di grande rilevanza scientifica che segna l’apertura del secondo Anno Accademico della Facoltà di Medicina e Tecnologie Digitali. Con un programma ricco di contenuti, il convegno si propone di affrontare tematiche cruciali per il benessere neonatale e per la medicina perinatale. L’evento, valido per i crediti ECM, è rivolto a neonatologi, pediatri, ginecologi, ostetriche, infermieri, farmacisti, psicologi e alle associazioni di volontariato Gocce di Mamma e Mani Mamma che hanno un grande ruolo nell’assistenza neonatale e durante la gravidanza.

UNICAL, 7° CONVEGNO NAZIONALE DI NEONATOLOGIA “CITTÀ DI ALARICO”

Il programma, suddiviso in sette sessioni di lavoro, affronterà problematiche centrali della neonatologia moderna. Si parlerà di diagnosi prenatale, malformazioni genetiche, neurologia neonatale e nutrizione, con un’attenzione particolare al microbioma e al metaboloma in gravidanza e nei primi mesi di vita del neonato. Non mancherà un dibattito sulle questioni etiche legate alla medicina neonatale e sull’integrazione tra ospedale e territorio.

In primo piano anche il tema della terapia intensiva neonatale, con una sessione dedicata alla “care” e alla gestione del dolore nei neonati prematuri, sempre più al centro dell’attenzione scientifica e clinica.

INNOVAZIONI: FOCUS SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PREVENZIONE

In un contesto di crescente interesse per l’innovazione tecnologica, il professor Gianluigi Greco, docente dell’Unical, presenterà le ultime novità sull’applicazione dell’intelligenza artificiale nei processi di diagnosi e terapia nell’area materno-infantile. Inoltre, il convegno aprirà con una lettura su “Novità in tema di Prevenzione del VRS”, un argomento di cruciale attualità, dato l’aumento delle infezioni da Virus Respiratorio Sincinziale in questo periodo dell’anno. Le innovazioni tecnologiche stanno rivoluzionando l’approccio clinico, migliorando l’efficienza e la qualità delle cure.

LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

Una sessione sarà dedicata alla professione infermieristica, con il Presidente nazionale Denis Pisano che discuterà il fondamentale ruolo degli infermieri nell’assistenza ai neonati e le nuove proposte organizzative in neonatologia. Questa attenzione al personale infermieristico è cruciale, poiché rappresenta una parte integrante del team di assistenza neonatale.

L’ALLATTAMENTO MATERNO

In occasione del mese dedicato all’allattamento materno, il professor Massimo Agosti (Società Italiana di Neonatologia) relazionerà su “Promozione del latte materno: cosa fare”.

CONVEGNO NAZIONALE DI NEONATOLOGIA: PRESENTAZIONE PROGETTO DI RICERCA

Il convegno sarà anche l’occasione per presentare un importante progetto di ricerca realizzato in collaborazione tra l’Università della Calabria e l’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Il tema della ricerca riguarda l’impatto delle esperienze avverse nello sviluppo dei neonati e il ruolo delle relazioni precoci nella loro crescita. Un tema che sottolinea l’importanza di un approccio multidisciplinare e personalizzato nella cura del neonato.

UNA VISIONE INNOVATIVA DELLA TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

La chiusura dei lavori sarà affidata al professor Luigi Orfeo, Presidente della Società Italiana di Neonatologia, che illustrerà la proposta di “Terapia Intensiva Neonatale Allargata”. Si tratta di un modello innovativo che punta a migliorare l’organizzazione e l’implementazione delle terapie intensive pediatriche.