Università della Calabria e Stati Uniti: una partnership in crescita

Università della Calabria e USA: verso nuovi scambi accademici. La Console Generale USA a Napoli Tracy Roberts-Pounds ha incontrato il rettore Nicola Leone.

RENDE (COSENZA) – La visita della Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, al campus dell’Università della Calabria (Unical) di ieri mattina, giovedì 7 novembre, si è rivelata un’importante occasione di dialogo per rafforzare le relazioni accademiche tra l’Italia e gli USA. Accolta dal rettore Nicola Leone, la Console ha avuto modo di esplorare da vicino le potenzialità di collaborazione tra l’Ateneo calabrese e le università statunitensi. Particolare focus sui programmi di scambio per gli studenti americani.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA E USA: UNA PARTNERSHIP IN CRESCITA

Durante l’incontro con il rettore, la Console ha mostrato un forte interesse per i dieci corsi di studio completamente in inglese offerti dall’Università della Calabria. Un aspetto che testimonia l’impegno dell’Ateneo nell’internazionalizzazione e nella formazione di studenti capaci di operare in contesti globali. Grazie a un video di presentazione, lo staff del Consolato ha potuto apprezzare la dinamicità del campus, che con la sua organizzazione residenziale rispecchia il modello delle università americane, e le numerose eccellenze in campo scientifico e tecnologico.

L’Università della Calabria si distingue anche per il suo impegno nell’innovazione, come ha dimostrato la visita alla Technest, l’incubatore di imprese dell’ateneo, e ai vari spin-off che contribuiscono al trasferimento tecnologico e allo sviluppo di nuove soluzioni per il futuro. Il rettore Nicola Leone ha dichiarato che la visita della Console «rappresenta un ulteriore tassello nel processo di internazionalizzazione che abbiamo intrapreso, con successo, in questi anni. Siamo certi che una collaborazione con istituzioni statunitensi di prestigio possa offrire nuove opportunità di crescita e di apprendimento, rafforzando legami e sinergie utili al futuro della conoscenza».

A chiudere la giornata, un incontro al Teatro Auditorium dell’Unical con gli studenti dell’Ateneo che hanno partecipato a programmi di studio negli USA. Questo scambio di esperienze ha permesso di consolidare l’importanza della mobilità internazionale e delle relazioni tra i due Paesi.

Al termine della visita, Tracy Roberts-Pounds ha espresso grande apprezzamento per l’offerta formativa e la ricerca all’Università della Calabria. La Console ha sottolineato come le opportunità di scambio siano cruciali per costruire una solida partnership tra le università del Sud Italia e quelle americane. Infine, ha ribadito l’impegno degli USA nel favorire programmi che permettano alle nuove generazioni di contribuire al rafforzamento dei legami tra i due Paesi.