Corigliano Rossano, gli eventi estivi entrano nel vivo

4 minuti per la lettura

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Il violino “malandrino” di Angelo Branduardi, la marea festante e inclusiva del Colors Fest Calabria, la tromba di Nello Salza e l’ispirato Fra’ di Giovanni Scifoni, la voce senza tempo di Luca Ward e la spassosa Famiglia Madrigal, i burattini senza tempo di Angelo Gallo, le parole di Serena Bortone e Vinicio Marchioni, il commosso ricordo di Massimo Troisi nel libro di Anna Pavignano, non tralasciando le Letture nel borgo e le due grandi novità in cartellone: I Giovedì al Centro e Mare Senza Barriere passando per la conferma del Cammino delle Meraviglie – eventi che continueranno per il mese di agosto. Le note ammalianti del Calabria Blues&Jazz Passion, Memorial Marco Fiume”.

Tutto questo e anche di più è stato il luglio del CoRo Summer Fest, che ora entra nella sua fase più densa e piena di eventi per questo agosto che arriva a Corigliano Rossano. Un mese ricchissimo di musica, cultura, sport e spettacoli. Si parte subito con due grandi concerti – a ingresso gratuito – al Palmeto, il 4 con Elettra Lamborghini e il suo Elettraton Tour, uno spettacolo d’impatto dove coniugare danza e musica. Segue il 5 con il famoso rapper Clementino. Clementino, pseudonimo di Clemente Maccaro, è uno tra i rapper italiani di maggior successo. Nato ad Avellino e cresciuto tra Cimitile e Nola, nel napoletano. Muove i primi passi nella musica rap all’età di 14 anni. La grande musica però, non finirà, anzi, sarà come sempre uno dei marchi di fabbrica del brand del CoRo Music Fest, con Gigi D’Alessio il 7 agosto al Teatro Maria De Rosis e l’Orchestra Brutia con Accarezzame al Quadrato Compagna. Cristiano De Andrè al Quadrato Compagna l’11 agosto e poi il doppio appuntamento al Centro Storico di Rossano per festeggiare il Ferragosto, il 14 con Le Vibrazioni ed il 15 con Arisa. L’evento da sold out in ogni data “Pink Floyd Legend” al Quadrato Compagna.

La musica e tutti gli altri appuntamenti andranno avanti tutto il mese, con Renga&Nek il 19, Achille Lauro il 21, entrambi al Teatro Maria De Rosis. Spazio per il jazz d’autore con due date del PJF – Peperoncino Jazz Festival il 29 a San Bernardino ed il 31 al Castello Ducale. Il CoRo Summer Fest offrirà molti altri appuntamenti e non solo musicali, come la grande pallavolo del Futures Pro Tour a fine mese, poi i tanti appuntamenti del Coro Family Fest distribuiti in tutte le contrade per rallegrare le famiglie ed i più piccoli.

Il ritorno della Compagnia degli Spiriti con il Principe Ranocchio e La vecchia nel Bosco. L’omaggio a Rodari con La valigia di Gianni del teatro Rossosimona e teatro della Libellula. Sigfrido Ranucci e altre presentazioni di libri che rinsaldano il valore di Corigliano-Rossano come città che legge, riconoscimento ottenuto dal 2021 per iniziativa del Cepell, il Centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Non mancherà il teatro con la compagnia Codex 8&9. Il ritorno dell’evento clou dell’estate, la Notte dello Ionio, il 6 agosto, a Lungomare Sant’Angelo, con musica, spettacoli, intrattenimento e street food. La Festa di Sant’Onofrio. E molto altro.

«Abbiamo un programma che riesce a parlare ai turisti e ai residenti, ai grandi e ai piccoli, alle tante tipologie di persone che sempre di più conoscono il brand del CoRo Summer Fest con tutte le sue componenti – dichiara l’assessore al Turismo e Sport, Costantino Argentino – L’obiettivo su cui siamo orientati è far parlare delle nostre attività al di fuori della Regione Calabria, andare oltre il turismo di ritorno e di prossimità, proprio con le attività di intrattenimento, puntando anche alla destagionalizzazione e a mantenere viva l’attenzione in vari periodi dell’anno, un impegno in cui mettiamo tutte le energie possibili».

«Il programma di quest’anno dimostra ancora una volta la voglia di crescere che ha Corigliano-Rossano – commenta il sindaco Flavio Stasi – con l’ambizione di essere una città che sappia offrire eventi ed intrattenimento a 360 gradi a tutti, per tutti e sotto molte possibilità. Con un occhio attento ai centri storici e su rendere più attive anche le varie contrade che compongono il vasto territorio del nostro comune. Inoltre, c’è un impegno concreto verso l’inclusività e questa cosa ci inorgoglisce. I risultati che abbiamo ottenuto non sono un caso, ma vengano da una parola chiava che è pianificazione, per noi fondamentale in ogni attività dell’amministrazione della città. Risultati che comunque ci spingono a fare ancora di più per il presente ed il futuro».