1 minuto per la lettura

A SAN Vincenzo La Costa, piccolo borgo cosentino, domenica 3 agosto si vivrà un pomeriggio all’insegna della natura, della memoria e della riscoperta del territorio: l’occasione sarà l’inaugurazione del “Sentiero degli Espulsi”, un percorso naturalistico e culturale promosso dalla Pro Loco di San Vincenzo La Costa, guidata dal suo presidente Giovanni Terzo Pirri.

L’iniziativa nasce con l’intento di restituire visibilità e valore a luoghi spesso dimenticati, immersi nel paesaggio calabrese ma profondamente legati alla storia delle comunità locali. Il sentiero si snoda tra i boschi e le contrade di Gesuiti, frazione di San Vincenzo La Costa e rappresenta non solo un itinerario escursionistico, ma anche un viaggio simbolico tra radici, identità e ambiente. Il programma della giornata alla scoperta del Sentiero degli espulsi prenderà il via alle 16,30, con il ritrovo dei partecipanti in contrada Greco. Seguirà la cerimonia di benedizione, l’inaugurazione ufficiale e una passeggiata guidata lungo il nuovo tracciato.

Uno dei momenti più particolari sarà la liberazione di rapaci curati dal Cras del Cipr di Rende, con Daria Stepancich collaboratrice del centro, che avverrà intorno alle 17,30 nella zona conosciuta come “Cortiglio”. Alle 18:30, l’evento si concluderà con un momento di saluti presso l’agriturismo La Locanda del Greco. Interverrà tra gli altri il sindaco Gregorio Iannotta.