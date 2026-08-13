La cultura Maori a Castrovillari

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C’È un luogo, dall’altra parte del mondo, dove il canto racconta la storia di un popolo, dove ogni gesto custodisce la memoria degli antenati e dove la danza diventa il linguaggio dell’identità. È da lì, dalla terra di Aotearoa, il nome Maori della Nuova Zelanda, che arriva uno dei gruppi più suggestivi della 40ª edizione del Festival Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino, in programma a Castrovillari dal 19 al 23 agosto 2026.

Dopo aver fatto tappa in Brasile e in Georgia, il viaggio alla scoperta dei protagonisti del Festival conduce il pubblico nel cuore della cultura Maori con il Tauira Mai Tawhi Kapa Haka, gruppo culturale con sede nel villaggio di Te Kaha, autentico custode delle tradizioni del proprio popolo.

Il Tauira Mai Tawhi Kapa Haka è molto più di una compagnia di danza. È una comunità che unisce bambini, giovani, adulti e anziani in un unico percorso di trasmissione della memoria, dei valori e delle tradizioni Maori. Generazioni diverse che condividono lo stesso patrimonio culturale.

Ogni esibizione è un racconto che prende vita attraverso il waiata, il canto tradizionale, il karanga, il richiamo cerimoniale, e l’inconfondibile haka, una delle espressioni artistiche più potenti e conosciute al mondo. Ma l’haka è molto più di una danza: è un linguaggio dell’anima, un gesto di forza, rispetto, accoglienza e orgoglio.