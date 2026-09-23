Cosenza, le nuove nomine arcivescovili

Giovanni Checchinato2 minuti per la lettura
L’arcivescovo di Cosenza-Bisignano Giovanni Checchinato ha comunicato le nuove nomine arcivescovili
COSENZA – L’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, S. E. Rev.ma Monsignor Giovanni Checchinato ha provveduto alle seguenti nomine:
- il rev.do Don Giampiero Fiore, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia di San Giacomo Apostolo in S. Giacomo d’Acri;
- il rev.do Don Davide Iuele, Parroco della Parrocchia di Santa Maria Maggiore in Acri;
- il rev.do Don Mario Rota, Parroco delle Parrocchie della Natività Beata Vergine Maria e dello Spirito Santo in San Giovanni in Fiore;
- il rev.do Don Maurizio Spadafora, Collaboratore della Parrocchia di S. Caterina V. e M. in Paola;
- il rev.do Don Mario Corraro, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia di S. Maria Assunta in Santa Maria le Grotte di S. Martino di Finita;
- il rev.do Don Francisco Bastante, Vicario Parrocchiale della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto in Cosenza;
- il rev.do Don Victor Velez Loor, Parroco della Parrocchia di San Vito Martire in Cosenza;
- il rev.do Don Gianluca Delle Foglie, Vicario Parrocchiale della Parrocchia della Santa Famiglia in Andreotta di Castrolibero;
- il rev.do Don Fabio De Santis, Vicario Parrocchiale della Parrocchia di San Nicola (Centro Eucaristico) in Cosenza;
- il rev.do Don Matteo Agapito, Vicario Parrocchiale della Parrocchia di San Nicola in Cosenza;
- il rev.do Don Roberto Ruffolo, Cappellano INRCA e aiuto nelle Parrocchie di San Giovanni Battista e di San Giuseppe Sposo di Maria in Cosenza;
- il rev.do Don Franco Iaconetti, Vicario Parrocchiale della Parrocchia di S. Carlo Borromeo in Rende;
- il rev.do Don Jairo Alì Paredes, Parroco della Parrocchia di S. Maria Assunta in Altilia;
- il rev.do Don Francesco Iaquinta, Vicario Parrocchiale Unità Pastorale di Bisignano;
- il rev.do Don Santo Canonaco, Vicario Parrocchiale della Parrocchia di S. Nicola di Bari in Mendicino;
- il rev.do Don Giuseppe Trotta, Parroco della Parrocchia di Santa Maria la Pinta in Amantea;
- il rev.do Don Francesco Sprovieri, Coordinatore Unità Pastorale di Amantea;
- il rev.do Don Gianni Citrigno, Parroco della Parrocchia di S. Lucia Vergine e Martire in Sant’Ippolito e Borgo Partenope di Cosenza;
- il rev.do Don Alessandro Schirò, Vicario Parrocchiale della Parrocchia di S. Lucia Vergine e Martire in Sant’Ippolito e Borgo Partenope di Cosenza;
- il rev.do Don Luigi Bova, Direttore Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso;
- il Sig. Gianfranco Sangermano e la rev.da Suor Fabiana Ursula Loriato (Minime della Passione), Direttori Ufficio Missionario;
- il rev.do Don Manuel Iaccino, Assistente di Zona Terra dei Bruzi AGESCI (proroga di un anno);
- il rev.do Don Emanuele Scarpino, Rettore Seminario Cosentino “Redemptoris Custos” in Rende;
- il rev.do Don Rolando Bowen, Vicerettore Seminario Cosentino “Redemptoris Custos” in Rende;
- il Dott. Andrea Boccia, Economo Seminario Cosentino “Redemptoris Custos” in Rende;
- il rev.do P. Giovanbattista Urso OFM capp., Delegato Diocesano per la Vita Consacrata.
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