Tra matematica e musica, all’Unical il metodo di Ingrid Carbone

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Alla vigilia della conferenza EUPeace 2026, Ingrid Carbone racconta come la matematica applicata alla musica possa ridurre il carico mentale e promuovere inclusione e pensiero critico

RENDE – Alla vigilia dell’EUPeace Conference 2026, in programma all’Università della Calabria, Ingrid Carbone – già conosciuta qui al Quotidiano del Sud per le sue ricerche – porta nel dibattito europeo un metodo nato dall’incontro tra due linguaggi solo apparentemente lontani: la matematica e la musica. Appuntamento oggi, martedì 29 settembre 2026, alle ore 14, Sala Cubo 5C, 3.

MATEMATICA E MUSICA PER IL BENESSERE COGNITIVO

Pianista concertista, ricercatrice in Analisi matematica e divulgatrice, martedì 29 settembre interverrà all’Università della Calabria presso Rende, alle 14 Sala Cubo 5C, 3 con il talk Mathematical Modeling for Cognitive Well-Being: A STEAM Approach to Inclusive Artistic Research. Al centro, una domanda che riguarda interpreti, studenti e docenti: comprendere la struttura di uno spartito può ridurre il carico mentale e rendere l’apprendimento più consapevole e inclusivo?La risposta di Carbone parte dall’esperienza concreta dell’esecuzione. Davanti a una partitura complessa, il musicista deve governare simultaneamente note, voci, ritmo, memoria e intenzioni espressive.

INGRID CARBONE, PIANISTA E RICERCATRICE IN ANALISI MATEMATICA

Leggere soltanto “in verticale“, battuta dopo battuta, rischia di trasformare la musica in una successione di dati. La modellizzazione matematica consente invece di riconoscere mappe, ricorrenze e relazioni, seguendo in senso orizzontale le linee che attraversano il brano.

La complessità viene così scomposta in strutture più semplici, comprese separatamente e infine ricomposte in un’interpretazione unitaria. Non è una semplificazione che impoverisce, ma un metodo che alleggerisce i cosiddetti “cognitive bottlenecks” e rafforza memoria, attenzione e consapevolezza esecutiva.

LA RICERCA

Da questa ricerca emerge anche una importante prospettiva civile: lo stesso metodo utilizzato per interpretare uno spartito può aiutare a leggere criticamente una notizia, distinguere gli elementi essenziali e sottrarsi al flusso incontrollato delle informazioni. Educare all’analisi significa, dunque, formare cittadini più autonomi e consapevoli. È su questo terreno che il suo lavoro incontra gli obiettivi di EUPeace, l’alleanza universitaria europea dedicata a pace, giustizia e società inclusive.

Carbone ci ha raccontato l’evoluzione di una ricerca costruita tra attività concertistica, insegnamento universitario e divulgazione internazionale. Dalle conversazioni-concerto ai laboratori nelle scuole, il suo percorso mostra come matematica e musica possano diventare strumenti di benessere cognitivo, inclusione e partecipazione. Un approccio interdisciplinare, riconducibile al modello STEAM, che integra sapere scientifico, pratica artistica e attenzione ai processi cognitivi, trasformando matematica e musica in strumenti di comprensione, inclusione e benessere.

La novità del suo lavoro consiste nel passaggio dall’analisi strutturale all’interpretazione, fino al benessere cognitivo.

In che modo comprendere la struttura musicale riduce il carico mentale?

«Davanti a uno spartito complesso, il pianista deve elaborare molte informazioni, prima durante lo studio e poi in tempo reale durante l’esecuzione. Nella musica per pianoforte, da camera o orchestrale convivono più voci e diversi livelli sonori. Per orientarsi non basta leggere verticalmente, nota dopo nota e battuta dopo battuta: bisogna seguire orizzontalmente le linee e comprenderne la continuità. La matematica permette di scomporre questa complessità attraverso mappe che evidenziano figure, analogie e relazioni. È come osservare separatamente gli impianti e le strutture portanti di un edificio, per poi ricomporli in un insieme. Il risultato non è una semplice somma, infatti alla ricostruzione si aggiunge la comprensione dell’interprete. Questo processo riduce il carico cognitivo perché il cervello affronta prima strutture più semplici e poi le riunisce. Aiuta la memoria, ma soprattutto l’interpretazione: se riconosco una linea che attraversa punti lontani del brano, devo rispettarne la continuità ed evitare rallentamenti o cesure arbitrarie».

Dove hai presentato questo nuovo step della tua ricerca?

«L’ho illustrato in diversi contesti italiani e, recentemente, in Portogallo, durante un convegno internazionale dedicato alle nuove forme di insegnamento. In quel caso ho potuto accompagnare la spiegazione con esempi al pianoforte. È una ricerca innovativa, resa possibile dalla mia doppia formazione professionale musicale e matematica. Ora il lavoro si arricchisce di una terza dimensione, legata al benessere cognitivo. L’accettazione della proposta da parte del comitato scientifico della conferenza organizzata nell’ambito della EUPeace Alliance rappresenta un riconoscimento importante».

Carbone, come si collegano matematica, interpretazione musicale, cittadinanza europea e pace?

«Viviamo in un mondo in cui le informazioni arrivano senza sosta ed è sempre più difficile distinguere il vero dal falso. Occorre fermarsi e recuperare capacità critiche e cognitive. Il metodo che applico allo spartito è lo stesso che utilizzo leggendo una notizia o un libro: analizzare, distinguere gli elementi e verificarne le relazioni. La conoscenza, se rimane fine a sé stessa, ha poco valore. Deve servire a comunicare, includere e rendere gli altri partecipi. Per questo sento affinità con la EUPeace Alliance, che riunisce nove università di sette Paesi intorno ai temi della pace, della giustizia e delle società inclusive. Sono entrata anche nel suo Research Hub dedicato alla salute e al benessere inclusivi. L’inclusione, per me, non è un concetto astratto. Durante un’attività in un liceo invitai a esibirsi un ragazzo con difficoltà relazionali che studiava pianoforte. Suonare davanti agli altri gli offrì un’esperienza di condivisione e, secondo i docenti, lo trasformò. La musica può abbattere barriere e creare spazi comuni. È lo stesso principio che ha orientato i miei viaggi e le mie iniziative in Medio Oriente».

Da dove può cominciare un docente che voglia portare questo approccio in classe?

«Un insegnante di musica dovrebbe possedere una conoscenza di base degli strumenti matematici, mentre uno di matematica dovrebbe saper leggere almeno uno spartito semplice. Si può partire da poche battute, chiedendo agli studenti, anche in gruppo, di individuare ripetizioni, traslazioni, analogie e figure geometriche. Il livello può essere adattato all’età. Con i più piccoli si possono osservare movimenti ascendenti e discendenti, onde e disegni melodici. Per una modellizzazione più articolata è preferibile lavorare negli ultimi anni del liceo, quando gli studenti conoscono già funzioni e altri strumenti matematici di base. Non occorre una preparazione specialistica. Nella stessa direzione va il nuovo corso universitario Il metodo matematico come strumento di studio e di pensiero critico, aperto agli studenti di tutti i corsi di laurea. Attraverso esempi concreti, affronterò gli errori logici ricorrenti, l’analisi delle notizie e il rapporto tra matematica e musica. Gli strumenti digitali sono utili, ma devono sostenere le nostre capacità, non sostituirle».

Che cosa significa presentare questa ricerca nell’università in cui insegni?

«La conferenza si svolge a rotazione nelle sedi dell’Alleanza e questa volta arriva all’Università della Calabria, però per me è motivo di orgoglio, soprattutto perché la proposta è stata selezionata mediante una valutazione scientifica internazionale».