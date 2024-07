Premio Sila: bando di partecipazione 2025

2 minuti per la lettura

La tredicesima edizione del Premio Sila ’49 ha ufficialmente preso il via con la pubblicazione del bando di partecipazione per il 2025, consultabile e scaricabile dal sito ufficiale. Noto per promuovere opere di rilevanza sociale e civile, questo premio si articola in tre principali sezioni: Letteratura, Economia e Società, e Sguardo da Lontano. Quest’ultima sezione è dedicata a saggi e opere di autori stranieri o italiani che trattano temi legati al Mezzogiorno da una prospettiva esterna. Anche per questa edizione, la giuria si riserva il diritto di assegnare premi speciali per riconoscere carriere illustri o opere di particolare valore.

FONDAZIONE PREMIO SILA ’49: UN FARO NELLA CULTURA CONTEMPORANEA

Il Premio Sila ’49 si distingue per il suo impegno nella valorizzazione di opere letterarie e saggistiche che contribuiscono a una profonda riflessione sulla società contemporanea. Con l’annuncio del nuovo bando, la Fondazione invita autori italiani e stranieri a partecipare, continuando a sostenere la produzione culturale di qualità.

PREMIO SILA ’49: CANDIDATURE

Le opere candidate devono essere state pubblicate tra il 1 novembre 2023 e il 31 ottobre 2024. Ogni candidatura deve includere quattordici copie dell’opera, inviate presso l’Agenzia di Spedizioni KIPOINT, Piazza Zumbini, snc – 87100 Cosenza, con la dicitura “Concorso Premio Sila ’49 – 2025”. È fondamentale accompagnare le opere con una lettera che indichi chiaramente la sezione per cui si intende concorrere.

PREMIAZIONE

Le sezioni del premio:

Letteratura: premio da 5.000 euro;

Economia e società: premio da 5.000 euro;

Sguardo da lontano: premio da 2.500 euro;

Premio speciale: 2.500 euro.

La cerimonia di premiazione avrà luogo tra maggio e giugno 2025, e la presenza dei vincitori è condizione imprescindibile per l’attribuzione dei premi. Le opere candidate saranno valutate da una giuria esperta, la quale assegnerà i premi secondo i criteri stabiliti. Il Premio Sila ’49 continua così la sua missione di promuovere opere di rilevanza civile e di attenta osservazione della realtà.