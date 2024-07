3 minuti per la lettura

Quarta edizione “Fashion this is it”: un evento a cura dell’Accademia New Stye di Cosenza che ha saputo coniugare creatività e sostenibilità ambientale.

L’Hotel San Francesco di Rende ha ospitato la quarta edizione di “Fashion This Is It”, un evento che ha saputo coniugare creatività e sostenibilità ambientale. L’Accademia New Style-Scuola di moda e design di Cosenza, guidata dalla direttrice Franca Trozzo, ha celebrato la creatività dei suoi studenti, presentando una serie di sfilate che hanno combinato tradizione e innovazione. I giovani talenti emergenti hanno mostrato una profonda comprensione delle sfide e delle opportunità del settore.

WORKSHOP SULLA MODA SOSTENIBILE

Il pomeriggio è stato dedicato al workshop “Fashion and Sustainability”, dove esperti del calibro di Francesco Napoli (presidente Confapi Calabria nonché vice presidente nazionale di Confapi), Pasquale Filippelli (esperto tessile), Nina Gonzalez (textile designer) e Nino Masso (modellista) hanno discusso delle pratiche eco-friendly per una moda responsabile. Focus sull’utilizzo di tessuti naturali e su strategie innovative per ridurre l’impatto ambientale, riflettendo l’urgenza di un approccio etico e sostenibile nel mondo della moda contemporanea.

A seguire, si è svolto uno shooting di moda curato dalla fotografa Stefania Sammarro. L’occasione ha permesso di catturare non solo l’estetica delle collezioni, ma anche l’essenza creativa che anima la moda contemporanea.

QUARTA EDIZIONE FASHION THIS IS IT: LE SFILATE

Le sfilate hanno dato voce alla visione audace degli studenti, esplorando collezioni che spaziavano dalle radici culturali della Calabria alle tendenze avant-garde dell’alta moda. La serata è stata presentata dalla conduttrice radiofonica Francesca Ramunno.

COLLEZIONI IN PASSERELLA

La collezione “Terra Mia” di Emily Loiacono, Elisa Sciammarella e Ida Lumare è una mini capsule che ha brillato per la sua fusione di tradizione e sostenibilità. Per la realizzazione di questa collezione sono stati utilizzati esclusivamente tessuti naturali forniti da Lanificio Leo di Soveria Mannelli, Vincenzo Bossio di Calopezzati, e Nido di Seta di San Floro, dimostrando un impegno concreto verso un futuro eco-friendly.

Gli allievi del corso di sartoria hanno presentato “Imbastire un Sogno Cucire un’Idea”, una collezione che ha mostrato tutto il savoir-faire acquisito durante il loro percorso formativo. Le creazioni dell’alta moda hanno preso vita con “Momenti Preziosi”, caratterizzate da una modellistica sofisticata. La collezione “Deconstruction” di Aurora De Luca, che ha ribaltato ogni aspettativa con una visione audace del decostruzionismo. Almas, proposta da Giandomenico Aiello, ha incantato con il suo stile etereo e impalpabile, che ha visto l’oro come protagonista indiscusso. Linee morbide e affusolate hanno creato un perfetto mix di eleganza e ricercatezza.

Emily Loiacono ha presentato “Skandalus”, una collezione che ha sfidato i tabù storici in cui lussuoso e proibito hanno trovato nuova vita in abiti che hanno mescolato sensualità e femminilità. “Shine” di Elisa Sciammarella ha portato sulla passerella la forza e la determinazione delle donne moderne.

Mariarosaria Zicarelli ha trasformato la moda in una forma di Therapy, dove fragilità e forza hanno danzato insieme tra abiti che hanno giocato con l’oscurità e la luce. Nagi di Anna Giulia Ceramella ha portato freschezza e dinamicità con un brand giovane, proponendo abiti pret-a-porter che uniscono comfort e stile. Gli abiti da cerimonia di Alessandra De Sando hanno incarnato raffinatezza e originalità. D’Amore Lavorazioni Sartoriali ha esaltato il Made in Italy, mentre Luca’ Guenda ha concluso la serata con la sua visione esclusiva della moda.

OSPITI DELLA SERATA

Non solo moda. Anche musica e danza. Il trio calabrese Free Love (composto da Michele Mirabelli, Anna Francesca Ripoli e Domenico Sposato) ha conquistato il pubblico con il suo sound unico e travolgente. Il corpo di ballo dell’Art Show Dance Academy, con la direzione artistica di Giuseppe Ferraro, ha esaltato ulteriormente lo spirito creativo dell’evento.

FASHION THIS IS IT: PREMIAZIONI

La borsa di studio offerta dall’Associazione Maria Cristina di Savoia ha sottolineato l’impegno dell’Accademia New Style nel promuovere l’innovazione nel campo del costume teatrale, segnando un traguardo significativo per i partecipanti