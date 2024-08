5 minuti per la lettura

Festival Euromediterraneo di Altomonte 2024: il programma completo della 37ª edizione. Tema di quest’anno: “La magia dell’abbraccio”.

La Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia di Cosenza ha ospitato ola conferenza stampa della 37ª edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte. Tema di quest’anno: “La magia dell’abbraccio”. Ispirato da una poesia di Pablo Neruda, il festival si propone di celebrare la cultura, l’inclusione e l’arte attraverso una ricca serie di eventi, riflettendo la magia e la potenza dell’abbraccio in ogni sua forma. Il sindaco di Altomonte, Gianpietro Coppola, e il direttore artistico Antonio Blandi hanno presentato un programma ricco di eventi culturali, teatrali, musicali e letterari. Trai i presenti: il vicesindaco Franco Provenzale, gli assessori Emilia Romeo e Marta D’Ingianna, la consigliera Simona Rossignuolo, la coreografa Raffaella Runco e l’editrice Maria Pina Iannuzzi.

FESTIVAL EUROMEDITERRANEO DI ALTOMONTE: IL TEMA

Il direttore artistico Antonio Blandi ha sottolineato come il tema dell’abbraccio rifletta il desiderio di crescita collettiva e sociale del festival:: «Una frase riassume fortemente il senso del festival di quest’anno: “Un abbraccio è staccare un pezzettino di sé per donarlo all’altro affinché possa continuare il tuo cammino meno solo”, questa è una frase che dovremmo leggere ogni giorno per ricordarci quanto sia importante donare per crescere. Il Festival Euromediterraneo di Altomonte da anni non è solo momenti ludici ma vuole rappresentare un momento di crescita collettiva. Con il tema di quest’anno vogliamo essere contemporanei, culturali e artistici ma anche sociali. Tutti gli eventi saranno gratuiti, a parte il concerto di Raf, perché vogliamo che le persone di ogni classe sociale possano partecipare e per questo abbiamo deciso di rinunciare anche ad introiti economici».

IL SINDACO DI ALTOMONTE

Il sindaco Gianpietro Coppola ha esaltato l’impegno della comunità nel rendere l’evento un successo: ««Altomonte è Davide contro Golia: variamo un cartellone per una comunità di 4mila abitanti che ha un teatro di 800 posti e facciamo, ogni anno, un miracolo possibile grazie al direttore artistico Antonio Blandi e alla squadra della giunta comunale. Altomonte non ha il mare o la montagna, l’estate ci porta via gente ma noi lottiamo per far giungere le persone verso l’entroterra, verso i borghi dove, grazie alle nostre iniziative, possiamo veicolare turismo. Il tema dell’abbraccio significa anche pace e noi lo abbiamo scelto anche per questo, in un momento così difficile per la Storia. Cultura, inclusione, crescita e sviluppo senza la pace sono parole vuote».

IL PROGRAMMA

La kermesse si inaugurerà domenica 4 agosto al teatro Costantino Belluscio con lo spettacolo “The greatest showman”, una performance a cura dell’associazione Arcobaleno-Associazione a sostegno della disabilità Monica Presta. La serata inizierà con “La danza dell’abbraccio”, un duetto del Fini Dance New York, seguito dalla cerimonia di consegna del premio “Altomonte premia New York che danza”.

TEATRO

Dal 6 al 9 agosto, la piazza San Francesco sarà il fulcro dello “Young Festival” con la manifestazione “Giovani in piazza”. Gli eventi teatrali proseguiranno con nomi noti come Ezio Greggio, che il 8 agosto presenterà “Una vita sullo schermo”, e Rocco Papaleo, il 17 agosto, con “Divertissment”. Gianmarco Tognazzi, Rosalia Porcaro e Maria Bolignano completeranno il programma teatrale con le loro rispettive performance il 22, 24 e 26 agosto.

MUSICA

La musica avrà un ruolo centrale nel festival, con la Notte Bianca del 10 agosto che trasformerà il centro storico in una festa vivace con giochi, artisti di strada e degustazioni, seguita dal concerto di Aka 7even. Il 20 agosto, il Chiostro dei Domenicani ospiterà il concerto “Encuentros” del Jamal Ouassini Ensemble Med, mentre il 24 agosto, Raf chiuderà il programma musicale con un concerto nell’unica data calabrese del “Self Control 40th Tour” (biglietti a 10 euro per i residenti e 22 euro per i non residenti).

LETTERATURA

La trentasettesima edizione del Festival Euromediterraneo promette un’estate ricca di eventi dedicati alla narrativa e alla poesia. Gli incontri si svolgeranno presso il suggestivo Chiostro dei Domenicani alle 18, offrendo ai lettori l’opportunità di confrontarsi con autori di spicco e di scoprire nuove opere. Ecco il programma dettagliato: