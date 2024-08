Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Frascineto

3 minuti per la lettura

Miss città di Frascineto è Greta Tassiello di Cosenza.

Miss città di Frascineto è Greta Tassiello di Cosenza. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Francesca Romano. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi, Marcella Pia Pepe. Quarta classificata Elisa D’Andrea. Quinta classificata Giulia Azzinaro. Sesta classificata Giada Mazzuca.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo l’amministrazione comunale di Frascineto e l’associazione Socialmente sempre in campo per sostenere cultura, bellezza e territori. Oggi sono presenti il presidente Andrea Nigro e il vice presidente Piero Lupo. Come sempre ringraziamo il nostro grande team, le aspiranti miss e le famiglie che credono in questo sogno insieme a loro. Ricordiamo che c’è ancora tempo per partecipare. Basta solo iscriversi sul sito ufficiale di Miss Italia».

TAPPA DI FRASCINETO

La lingua e la cultura arbëreshë sono l’anima di Frascineto, borgo alle pendici del Parco nazionale del Pollino. Dal rito greco-bizantino alle tradizionali vallje in occasione della Pasqua, qui si respira ovunque il profumo di una Calabria che fa delle contaminazioni storiche e culturali un suo punto di forza.

MISS ITALIA CALABRIA 2024: TEMA E SPETTACOLO

Quest’anno, Miss Italia Calabria si tinge di colori ed emozioni uniche con il tema “Calabria tra storie e tradizioni – un viaggio d’incanto”. La manifestazione mette in luce la ricchezza culturale, storica e naturale di una delle Regioni più belle d’Italia. Direzione artistica di Linda Suriano, testi di Francesca Marchese, coreografie di Lia Molinaro, costumi dell’Accademia New Style – Scuola di moda e design di Cosenza di Franca Trozzo. Katya Giannini, coach creatrice del Metodo Soulfullness®️, ha affiancato le aspiranti miss in un percorso di consapevolezza e crescita personale. L’evento condotto da Andrea De Iacovo ha dato spazio alle esibizioni degli artisti calabresi: l’ASD scuola di danza “Scarpette rosa”, i musicisti, Roberto Bozzo – che ha composto la sigla di Miss Italia Calabria – e Francesco Morrone.

Il sindaco di Frascineto, Angelo Catapano, ha commentato: «È un grande onore e piacere ospitare qui una delle tappe di questa grande manifestazione che lega tutta l’Italia. Miss Italia è il simbolo del nostro Paese nel mondo, ma è anche una vetrina per l’intera Calabria». «Crediamo tantissimo – ha sottolineato Piero Lupo, vice presidente dell’associazione Socialmente – in questo percorso di promozione del territorio che fa parte dello spirito di Miss Italia con la valorizzazione di bellezze storiche e paesaggistiche di cui la Calabria è piena. Noi siamo fieri delle nostre ricchezze culturali».

MISS CITTÀ DI FRASCINETO 2024: LA GIURIA

A proclamare la vincitrice della dodicesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Piero Lupo (vice presidente associazione Socialmente); Giuseppe Pirillo (Framesi), Francesco Sancineto (consigliere Comunale delegato al Turismo); Elena Miranda (consigliere comunale delegata alle Politiche Sociali); Mariarosa Cocchiararo (presidente Pro Loco di Frascineto); Giuseppe Piccolo (imprenditore); Nicola Ricioppo (imprenditore); Monica Lico (Miluna).

MISS CITTÀ DI FRASCINETO 2024

Dopo la proclamazione, Miss città di Frascineto ha affermato: «È stata una vittoria inaspettata. Una grande emozione per me. Affronterò le prossime selezioni con maggiore impegno e col sorriso. Non è un caso se ho recitato sul palco di Miss Italia a Frascineto una poesia di Alda Merini dal titolo “Sorridi”. Miss Italia per me è anche una palestra di vita, che mi insegna ad essere più sicura di me».

PROSSIMI APPUNTAMENTI MISS ITALIA CALABRIA

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 2 a Terranova da Sibari, il 4 a Spadola, il 5 a Torano, il 7 a Pazzano, l’8 a Montebello Jonico, il 9 a Bagaladi e il 10 a Longobucco. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.