1 minuto per la lettura

Dal 6 all’8 settembre 2024, Oriolo e Rocca Imperiale ospiteranno la XVI edizione del Festival Nazionale de “I Borghi più Belli d’Italia”.

Dal 6 all’8 settembre 2024, Oriolo e Rocca Imperiale, due dei borghi più affascinanti della Calabria, ospiteranno la XVI edizione del Festival Nazionale de “I Borghi più Belli d’Italia”. Questo evento annuale, che celebra la bellezza, la cultura e la tradizione dei 354 borghi che compongono la rete, rappresenta un’importante vetrina per il patrimonio storico e culturale del nostro Paese.

FESTIVAL NAZIONALE DE “I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA” 2024

L’annuncio del festival è stato accolto con entusiasmo dai sindaci dei due comuni calabresi, Simona Colotta di Oriolo e Giuseppe Ranù di Rocca Imperiale, che vedono nella manifestazione un’opportunità imperdibile per mettere in luce le ricchezze dei loro territori. La scelta di Oriolo e Rocca Imperiale, avallata dalla Giunta regionale sotto la presidenza di Roberto Occhiuto, è una chiara dimostrazione dell’impegno per valorizzare e promuovere la Calabria in tutto il suo splendore. L’assessore Rosario Varì, insieme al suo team del Dipartimento Sviluppo Territoriale, ha giocato un ruolo cruciale nella realizzazione di questo progetto.

Durante gli incontri preparatori, hanno partecipato Umberto Forte, Direttore Generale dell’Associazione de “I Borghi più Belli d’Italia”, e il presidente e vicepresidente dell’Associazione dei “Borghi più belli d’Italia in Calabria”, Andrea Ponzo e Antonio Favoino, oltre ai componenti del gruppo di lavoro a cui è affidata la gestione complessiva della manifestazione. Il dialogo tra istituzioni e imprese locali ha contribuito a costruire un programma variegato, al fine di attrarre visitatori e investire nella crescita del turismo. La riunione della partnership di progetto, prevista per il 7 agosto 2024, sarà un ulteriore passo cruciale per definire i dettagli dell’evento.