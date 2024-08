Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Mirto Crosia 2024

5 minuti per la lettura

Il Comune di Crosia, in particolare la frazione di Mirto, ha ospitato la ventisettesima tappa di Miss Italia Calabria. Miss città di Mirto Crosia 2024 è Alessia Pia Scigliano.

MIRTO CROSIA (COSENZA) – Miss città di Mirto Crosia 2024 è Alessia Pia Scigliano di Rossano. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Laura Isabela Bacs di Cosenza. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi, Greta Panciotto di Mirto Crosia.

Il Comune di Crosia, in particolare la frazione di Mirto, ha ospitato la ventisettesima tappa di Miss Italia Calabria. Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Mirto ci ha regalato una piazza gremita di gente. Questo ci gratifica tanto perché organizzare spettacoli non è mai semplice. Ringraziamo il pubblico per essere intervenuto così numeroso e per la calorosa accoglienza riservata alle nostre aspiranti miss. Un ringraziamento speciale va a Natascia Callegaro per aver voluto organizzare qui questa serata; la prima di una lunga serie di eventi che ci vedranno coinvolti. Ringraziamo la sua azienda e il suo team, una meravigliosa realtà su Mirto e non solo».

«Ringraziamo l’amministrazione comunale di Crosia per il patrocinio, il vicesindaco Giovanni De Vico e il consigliere Antonio Graziani, i nostri giurati, la nostra super squadra di professionisti, le aspiranti miss e le loro famiglie. Un grazie va a coloro che credono in noi e hanno sposato il nostro progetto. Venite a visitare Crosia e la frazione di Mirto. Venite in Calabria!», hanno concluso gli organizzatori.

Natascia Callegaro (titolare dell’azienda Natascia Callegaro hair e spa per i protocolli beauty e wellness) ha dichiarato: «È stata una bellissima serata. Amo Mirto. Sono qui da 35 anni e ho un’azienda da ben 30 anni. Ho iniziato dal nulla, facendo grandi sacrifici. Ho sempre avuto un forte senso del dovere. Oggi, posso confermare che si può fare imprenditoria a Mirto. Si può lavorare tanto affinché questo paese diventi fiore all’occhiello del territorio. Auguro alle aspiranti miss di credere in quel che fanno e non arrendersi mai. In 30 anni di lavoro, non mi sono mai arresa».

Il vicesindaco di Crosia Giovanni De Vico: «Ospitare questa manifestazione è un immenso onore. Ringrazio Natascia Callegaro che si è impegnata affinché questo fantastico evento potesse realizzarsi».

Antonio Graziani (consigliere delegato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo del Comune di Crosia): «Ringrazio l’organizzazione di Miss Italia Calabria per aver scelto Mirto Crosia come tappa per questa fantastica serata. Per noi è motivo di orgoglio ospitare un evento di questa grande portata».

MISS ITALIA CALABRIA 2024: SPETTACOLO E TEMA

La nuova edizione della kermesse, intitolata “Calabria tra storie e tradizioni – un viaggio d’incanto”, ha offerto al pubblico un omaggio all’identità culturale di una Regione ricca di storia e tradizioni secolari. L’evento ha saputo unire la celebrazione della bellezza alla valorizzazione delle radici calabresi.

Con la direzione artistica di Linda Suriano, i testi di Francesca Marchese, le coreografie di Lia Molinaro e gli abiti tradizionali delle cinque province calabresi, realizzati dall’Accademia New Style – Scuola di moda e design di Franca Trozzo, hanno portato sul palcoscenico i colori e i simboli della cultura calabrese. La sigla ufficiale dell’evento, “Immagina la bellezza”, ideata e arrangiata dall’artista Roberto Bozzo, ha accompagnato l’intera manifestazione, evidenziando il messaggio di orgoglio e appartenenza alla terra calabra.

La conduzione della serata, affidata a Larissa Volpentesta e Linda Suriano, ha accompagnato il pubblico in un viaggio emozionale, reso ancora più suggestivo dall’esibizione del cantante Claus Laugelli. Un elemento innovativo e particolarmente apprezzato di questa edizione è stato il coinvolgimento dell’esperta di dinamiche dell’inconscio e mental coach Katya Giannini, il cui supporto ha permesso alle aspiranti miss di affrontare il palco con maggiore sicurezza e disinvoltura, dimostrando che bellezza e autostima vanno di pari passo.

MISS CITTÀ DI MIRTO CROSIA 2024: LA GIURIA

A proclamare la vincitrice della ventisettesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Antonietta Prantera (dottoressa specialista in Dermocosmesi, parte integrante del centro Natascia Callegaro hair e spa per i protocolli beauty e wellness), Antonio Valerio Prantera (responsabile delegato dell’azienda Natascia Callegaro hair e spa per i protocolli beauty e wellness), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Giovanni De Vico (vicesindaco del Comune di Crosia), Antonio Graziani (consigliere delegato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo del Comune di Crosia), Daniele Saturnino (Framesi), Sandro Mosca (giornalista), Luigi Forciniti (gioielleria Tommaso Forciniti Gioielli a Mirto Crosia- Miluna), Alessandro Mauro (commercialista), Nicola Montecchi (commercialista).

MISS CITTÀ DI MIRTO CROSIA 2024

A seguito dell’incoronazione, Miss città di Mirto Crosia 2024 ha confessato di aver provato «Un’emozione unica, inaspettata. Mi sono commossa. Dedico questa fascia ai miei genitori e ai miei nonni. La mia avventura con Miss Italia Calabria è iniziata nel mese di giugno. Il mio sogno è scalare le vette della medicina internazionale. Questa esperienza rappresenta una sfida con me stessa. Mi ha consentito di acquisire maggiore sicurezza e portare avanti i valori che mi ha trasmesso la mia famiglia sin da bambina. Mi auguro che possa cambiare la mia vita ed essere di ispirazione a molte altre donne».

PROSSIMI APPUNTAMENTI MISS ITALIA CALABRIA 2024

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 17 a San Giovanni in Fiore, il 18 a Civita, il 19 a Cirò Marina, il 20 a Carlopoli, il 21 a Falerna, il 22 a Belvedere, il 23 a Rocca di Neto, il 24 a Soriano Calabro, il 25 a Cerchiara di Calabria, il 26 a Marano Principato e il 27 a Corigliano-Rossano. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.