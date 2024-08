Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Expert Calabria 2024

5 minuti per la lettura

La trentacinquesima tappa di Miss Italia Calabria, tredicesima selezione regionale, è stata ospitata dal Comune di Cerchiara di Calabria. Miss Expert Calabria 2024 è Maria Rosaria Marchianò.

Miss Expert Calabria 2024 è Maria Rosaria Marchianò di Spezzano Albanese. Grazie a questo titolo rappresenterà la Calabria alle prefinali nazionali di Miss Italia, che si svolgeranno dal 4 al 7 settembre presso il Centro Vacanze De Angelis, nel cuore della Riviera del Conero, nelle Marche.

TRENTACINQUESIMA TAPPA DI MISS ITALIA CALABRIA

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo chi ha voluto fortemente la realizzazione di questa manifestazione: l’amministrazione comunale di Cerchiara, nella persona del sindaco Giuseppe Ramundo, che ci ha accolti calorosamente e accompagnati alla scoperta delle bellezze del luogo; i partner Pino Curto della gioielleria Curto di Corigliano-Rossano, Pasquale Inzitari del gruppo Expert Calabria e Francesco Mazzei della pasticceria Mazzei di Corigliano Calabro».

«L’iniziativa si collega alla nostra mission di valorizzazione del territorio. Tema di questa edizione è “Calabria tra storia e tradizioni – un viaggio d’incanto”. Ogni elemento che il pubblico ha potuto ammirare, dagli abiti tradizionali calabresi alle musiche, dalle coreografie agli artisti locali, hanno celebrato con orgoglio la storia e le tradizioni della nostra Regione. Venite a visitare Cerchiara. Venite in Calabria! Ringraziamo i partner che hanno contribuito alla realizzazione della serata, Un ringraziamento speciale, come sempre, va alla nostra instancabile squadra di professionisti. Ringraziamo il pubblico che ci segue numeroso anche da casa. In questa serata, abbiamo registrato un altissimo numero di commenti e visualizzazioni sulla nostra pagina Facebook. Grazie alla giuria, alle aspiranti miss e alle loro famiglie», hanno precisato gli organizzatori.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA

Il sindaco del Comune di Cerchiara di Calabria Giuseppe Ramundo: «Miss Italia Calabria è un appuntamento molto importante che abbiamo storicizzato, in quanto è il terzo anno consecutivo che realizziamo questa straordinaria manifestazione. Rappresenta un’importante occasione per la valorizzazione e la promozione del nostro territorio. Quest’anno, abbiamo pensato di accogliere la kermesse in Piazza Maria Pia Adduci in Piana, una parte di territorio a forte vocazione agricola che merita di essere conosciuto per il valore e il tessuto economico che rappresenta».

«Tra le bellezze del nostro Comune troviamo il Palazzo dei Pignatelli (conosciuto come “Palazzo della Piana”), risalente al 1600. Due anni fa, precisamente il 10 agosto, in occasione di un evento storico, culturale e gastronomico, organizzato dall’ambasciatore della Repubblica di San Marino, l’ingegnere Nicola Barone, abbiamo avuto in visita il principe Stefano Pignatelli, uno dei pochi eredi dei Pignatelli di Cerchiara, presenti al centro storico e al Palazzo della Piana. Tra le altre bellezze naturalistiche e paesaggistiche, troviamo la Grotta delle Ninfe. L’acqua sulfurea, che mantiene una temperatura di 30°, è usata sia per le cure termali sia per l’irrigazione dei campi, in particolare nella contrada Piana. Tra le altre meraviglie da visitare: l’Abisso del Bifurto, interessato dal film di Michelangelo Frammartino “Il buco”, nonché il Santuario di Santa Maria delle Armi. Il nostro territorio è fortemente improntato all’agricoltura e rappresenta un volano anche per tutto il territorio circostante; è punto di riferimento per lo Ionio cosentino. Vi sono produzioni olivicole e produzioni agrumicole molto importanti. Inoltre, è ricco di colture seminative», ha concluso il sindaco.

MISS ITALIA CALABRIA 2024: SPETTACOLO E TEMA

In una serata all’insegna dell’eleganza, l’edizione 2024 di Miss Italia Calabria, intitolata “Calabria tra storia e tradizioni – un viaggio d’incanto”, ha offerto uno spettacolo indimenticabile che ha celebrato la bellezza e la ricchezza culturale della nostra Regione.

Con la direzione artistica di Linda Suriano, i testi di Francesca Marchese, le coreografie di Lia Molinaro e gli abiti tradizionali realizzati dall’Accademia New Style – Scuola di Moda e Design di Franca Trozzo, l’evento ha saputo catturare e mettere in luce le peculiarità di una terra che continua a incantare e a ispirare, dimostrando che la vera bellezza è profondamente radicata nella storia e nelle tradizioni del territorio.

La sigla ufficiale, “Immagina la bellezza”, ideata e arrangiata dall’artista Roberto Bozzo, ha fatto da colonna sonora all’evento. Un aspetto distintivo di questa edizione è stato il percorso di crescita interiore delle aspiranti miss calabresi guidato da Katya Giannini, esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach.

La conduzione della serata è stata affidata ad Andrea De Iacovo. I cantanti Giovanni Segreti Bruno e Natalina hanno coinvolto il pubblico con le loro performance.

MISS EXPERT CALABRIA 2024: LA GIURIA

A proclamare la vincitrice della trentacinquesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Maria Antonietta Adduci (delegata allo Spettacolo del Comune di Cerchiara di Calabria), Sara Bonanno (socia Proloco del Sellaro), Simona Laino (presidente associazione La Rosa dei venti), Alessandro Curto (Gioielleria Curto di Corigliano-Rossano, Miluna), Giuseppe Pirillo (Framesi), Franco Maurella (giornalista), Mario Soldato (Expert), Maria Pistocchi (funzionario regionale), Mario Soldato (Expert).

MISS EXPERT CALABRIA 2024

Al momento della proclamazione, Miss Expert Calabria 2024 ha confessato di aver provato «Tantissime emozioni. Dedico questa fascia ai miei genitori e al mio fidanzato. Cercherò di portare la mia spontaneità alle prefinali nazionali. Questo concorso rappresenta un’opportunità di crescita personale e professionale. Mi ha consentito di acquisire maggiore consapevolezza e affrontare le mie insicurezze. Sogno di diventare una modella e calcare le passerelle internazionali».

PROSSIMO APPUNTAMENTO MISS ITALIA CALABRIA 2024

Prossimo appuntamento con Miss Italia Calabria il 26 agosto a Marano Principato. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.