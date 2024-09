Alta moda e sapori mediterranei: un nuovo capitolo per Moda Movie

2 minuti per la lettura

L’Alta Moda & le eccellenze di Calabria: l’associazione Creazione e Immagine lancia una sfida creativa unica ai fashion designer finalisti e vincitori delle precedenti edizioni del festival Moda Movie.

La 29ª edizione del festival Moda Movie è alle porte. Cresce l’attesa, alimentata da un’iniziativa innovativa che unisce l’arte sartoriale alla ricca tradizione agricola della Calabria. L’associazione culturale Creazione e Immagine, guidata con passione da Sante Orrico, ha lanciato una sfida creativa unica ai fashion designer finalisti e vincitori delle precedenti edizioni del festival: disegnare un outfit ispirato ai prodotti simbolo dell’agricoltura calabrese.

L’ALTA MODA & LE ECCELLENZE DI CALABRIA

Il progetto, dal titolo “L’Alta Moda & le eccellenze di Calabria”, invita i partecipanti a trovare ispirazione nella generosità della terra, madre e dea dell’agricoltura, per dar vita a capi d’alta moda che esprimano l’essenza di prodotti iconici come la liquirizia, l’uva, il grano, il cedro, il bergamotto e il limone. L’obiettivo è raccontare, attraverso il linguaggio sartoriale, il legame profondo tra la moda e il territorio, tra l’eccellenza creativa e le radici identitarie della Calabria.

Questi abiti esclusivi non saranno soltanto protagonisti sulle passerelle di giugno 2025, ma troveranno un posto d’onore anche all’interno di una mostra espositiva dedicata, inserita nella ricca programmazione del festival.

MODA E GASTRONOMIA

La combinazione tra moda e gastronomia non è nuova per Moda Movie, che già nel 2010 aveva esplorato questo connubio con l’edizione dal tema “Taste for Fashion”. Tuttavia, è la sezione Sapori Mediterranei a fare da filo conduttore tra creatività e tradizione, offrendo un palcoscenico privilegiato per le aziende agroalimentari e i ristoratori del territorio, pronti a deliziare il pubblico con le loro specialità.

Questa iniziativa è molto più di una semplice call creativa: è un omaggio al territorio calabrese, che attraverso la moda e i sapori rinnova il suo richiamo alle tradizioni culturali e gastronomiche. Un progetto che celebra la Calabria non solo come fonte di ispirazione, ma come culla di eccellenze da custodire e promuovere. Sante Orrico, con la sua visione di un festival che intreccia talento e identità, continua a essere un instancabile promotore di una terra ricca di storia, cultura e potenzialità creative.

29ª EDIZIONE DI MODA MOVIE

Il bando per partecipare alla 29ª edizione di Moda Movie sarà presto online. Questa nuova iniziativa si preannuncia come un punto di svolta per il festival, che non smette mai di reinventarsi. La call per “L’Alta Moda & le eccellenze di Calabria” apre quindi nuove prospettive, rafforzando il legame tra giovani creativi e un territorio che, attraverso la moda, continua a raccontare la propria storia.