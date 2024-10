42ª edizione Sagra dell’uva e del vino Doc di Donnici: il programma

3 minuti per la lettura

Al via la 42ª edizione della Sagra dell’uva e del vino Doc di Donnici, un appuntamento che, dal 7 al 13 ottobre, trasformerà il borgo calabrese in una festa di sapori, tradizioni e cultura enogastronomica.

Nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi è stata presentata la 42ª edizione della Sagra dell’uva e del vino Doc di Donnici, un appuntamento che, dal 7 al 13 ottobre, trasformerà il borgo calabrese in una festa di sapori, tradizioni e cultura enogastronomica. Un evento che lega la tradizione agricola e vinicola alle celebrazioni popolari e alla riscoperta del territorio. Alla conferenza stampa, hanno preso parte: il sindaco di Cosenza Franz Caruso, l’assessore alle attività economiche e produttive Massimiliano Battaglia e Mariella Ciardullo, presidente dell’associazione “Vivi Donnici”, aggiudicataria della manifestazione di interesse indetta dal Comune per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento.

42ª EDIZIONE SAGRA DELL’UVA E DEL VINO DOC DI DONNICI

«La sagra di Donnici è un patrimonio della città di Cosenza», ha esordito il sindaco Franz Caruso. «Negli ultimi anni, si è registrata una notevole evoluzione dei vini calabresi che si stanno imponendo nel panorama nazionale. In questo scenario, Donnici ha un ruolo di primo piano», ha evidenziato il primo cittadino.

La manifestazione, tra le più antiche sagre popolari della provincia di Cosenza, non solo intende mettere in luce la qualità dei vini locali, ma punta anche a far conoscere il fascino delle colline di Donnici, valorizzando il territorio attraverso un turismo enogastronomico ed esperienziale. «Passeggiare tra le nostre colline è un’esperienza unica», ha aggiunto Caruso, «vogliamo che i visitatori provenienti da fuori città o da fuori provincia possano degustare non solo i nostri vini e prodotti tipici, ma apprezzare anche la nostra cultura e le bellezze del nostro territorio».

Il sindaco ha inoltre messo in luce l’impegno dell’amministrazione comunale per il recupero e la valorizzazione del borgo di Donnici. Tra gli interventi realizzati, la ristrutturazione di importanti edifici comunali e l’inaugurazione di una nuova piazza, prevista per la prossima settimana. Ha poi menzionato la creazione di un centro per l’Alzheimer e l’autismo a Sant’Ippolito, un progetto di grande rilevanza sociale.

SAGRA DELL’UVA E DEL VINO: IL PROGRAMMA

L’assessore Massimiliano Battaglia ha illustrato il ricco programma dell’evento, che prevede degustazioni, spettacoli, workshop e masterclass. Si partirà il 6 ottobre con un aperitivo tra i filari presso la Cantina Terre del Gufo, seguito dall’inaugurazione ufficiale prevista per l’11 ottobre. Tra gli appuntamenti più attesi del 12 ottobre: la pigiatura dell’uva a piedi nudi con i bambini presso Piazza Monsignor Bilotto, la gara di dolci a cura della Caritas e la gara di briscola. In programma per il 13 ottobre: la gara del formaggio, i giochi popolari, uno show cooking, il palio degli asini.

La manifestazione si estenderà oltre il periodo tradizionale, con appuntamenti programmati anche nei mesi di novembre e dicembre, come un workshop e una masterclass in collaborazione con Coldiretti.

TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Mariella Ciardullo, presidente dell’associazione “Vivi Donnici”, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere le contrade e mantenere vive le tradizioni locali. «Ritorniamo con grande entusiasmo al timone dell’evento, dopo averlo organizzato per quattro anni, dal 2012 al 2015. La Sagra rappresenta l’anima di Donnici, il luogo dove viviamo e a cui siamo profondamente legati». Ciardullo ha ricordato le cantine che aderiscono all’iniziativa: Cerza Serra, Spadafora, Cundari, Terre del Gufo, Tenute Paese e Rocca Brettia. Saranno allestiti oltre 25 stand gastronomici, dove sarà possibile degustare piatti tipici locali e altre specialità culinarie.

MUSICA E LUMINARIE

Il programma sarà arricchito da tre postazioni musicali animate da band e artisti calabresi. Una delle iniziative più apprezzate sarà la mostra dedicata agli antichi mestieri, con l’esposizione di utensili storici utilizzati per la produzione del vino. A completare l’atmosfera festosa della sagra, saranno le luminarie a tema lungo le strade del borgo. Con il suo mix di tradizione, cultura e innovazione, la 42ª Sagra dell’uva e del vino di Donnici rappresenta un’importante opportunità per rafforzare l’immagine della Regione come destinazione enogastronomica di eccellenza.